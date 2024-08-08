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Кавазашвили оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

8 августа 2024, 23:48
1

Советский вратарь Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от первой игры Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

  • Парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Сафонов пропустил 2 гола от «Штурма» (2:2) в товарищеском матче, один из них – между ног.

«После матча «ПСЖ» – «Штурм» я понял, что блестящему российскому вратарю Матвею Сафонову будет очень сложно закрепиться в основе именитого «ПСЖ». Потому что они привыкли выигрывать как у себя в чемпионате, так и в международных матчах.

Поэтому наш Сафонов должен быть психологически готов к тому, чтобы бороться с Доннаруммой – основным вратарeм команды, лучшим вратарeм Италии и национальной сборной.

То, что Матвей в товарищеском матче пропустил два мяча, ни о чeм не говорит. Всe бывает. Главное, чтобы после этого Сафонов почувствовал, что он уверенно выходит на футбольное поле, и для него не преграда чужие болельщики или недовольные взгляды за пропущенные мячи от своих одноклубников. Он должен держать себя в руках, стойко переносить все невзгоды и стремиться к совершенству.

Ничего страшного нет в том, что он в товарищеском матче вместе с командой не сумел обыграть «Штурм», где тоже стоит наш Худяков, с которым они оба пропустили по два мяча. Это не говорит ни о чeм. Давайте подождeм следующих игр, если ему доверят место в основном составе, он должен оправдать присвоение ему по прошлому сезону звания лучшего вратаря», – сказал Кавазашвили.

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Кавазашвили Анзор
Комментарии (1)
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k611
1723181729
Сложно ему будет, это понятно сразу было. Другой уровень чемпионата, другие скорости и уровень мастерства атакующих игроков. Плюс конкурент сильный за место в основе.
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