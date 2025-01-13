Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Лига 1. «ПСЖ» победил «Сент-Этьен» (2:1), Дембеле сделал дубль, Сафонов не играл

    Лига 1. «ПСЖ» победил «Сент-Этьен» (2:1), Дембеле сделал дубль, Сафонов не играл

    В матче 17-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома выиграл у «Сент-Этьена» со счетом 2:1.

    Оба мяча у парижан забил Усман Дембеле. Он отличился на 13-й минуте и на 23-й с пенальти.

    У гостей гол на счету Зурико Давиташвили на 64-й минуте.

    Голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

    «ПСЖ» еще не проигрывал в чемпионате в текущем сезоне. Команда лидирует с 43 очками после 17 матчей.

    «Сент-Этьен» идет 16-м с 16 баллами.

    Франция. Лига 1. 17-й тур

    ПСЖ – Сент-Этьен – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 13; 2:0 – Дембеле, 23 (с пенальти); 2:1 – Давиташвили, 64.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новости по теме
    Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Сент-Этьеном»
    «ПСЖ» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 07:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 