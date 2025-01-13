Лига 1. «ПСЖ» победил «Сент-Этьен» (2:1), Дембеле сделал дубль, Сафонов не играл

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома выиграл у «Сент-Этьена» со счетом 2:1.

Оба мяча у парижан забил Усман Дембеле. Он отличился на 13-й минуте и на 23-й с пенальти.

У гостей гол на счету Зурико Давиташвили на 64-й минуте.

Голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» еще не проигрывал в чемпионате в текущем сезоне. Команда лидирует с 43 очками после 17 матчей.

«Сент-Этьен» идет 16-м с 16 баллами.

Франция. Лига 1. 17-й тур

ПСЖ – Сент-Этьен – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 13; 2:0 – Дембеле, 23 (с пенальти); 2:1 – Давиташвили, 64.

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