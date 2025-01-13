Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Сент-Этьеном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о домашнем матче 17-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (2:1).
«Прежде всего я хотел бы поздравить «Сент-Этьен». Мне очень понравилось, как они начали матч без всякого страха, как они владели мячом и высоко прессинговали.
Что касается нас, то в дебюте мы немного потерялись. Начало игры мне совсем не понравилось. Затем мы стали создавать моменты, а забитые голы нас воодушевили.
Вы [журналисты] обычно выделяете тех, кто забивает, но я всем отдаю должное. Задача команды – воспользоваться сильными качествами своих лучших игроков. Мы должны были побеждать с более крупным счетом, но не хватило эффективности. Нам нужно излучать уверенность – ничего нового я не скажу», – сказал Энрике.
- Оба мяча у парижан в этой игре забил Усман Дембеле на 13-й и на 23-й (с пенальти) минутах. У гостей гол на счету Зурико Давиташвили на 64-й минуте.
- Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.