Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Сент-Этьеном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о домашнем матче 17-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (2:1).

«Прежде всего я хотел бы поздравить «Сент-Этьен». Мне очень понравилось, как они начали матч без всякого страха, как они владели мячом и высоко прессинговали.

Что касается нас, то в дебюте мы немного потерялись. Начало игры мне совсем не понравилось. Затем мы стали создавать моменты, а забитые голы нас воодушевили.

Вы [журналисты] обычно выделяете тех, кто забивает, но я всем отдаю должное. Задача команды – воспользоваться сильными качествами своих лучших игроков. Мы должны были побеждать с более крупным счетом, но не хватило эффективности. Нам нужно излучать уверенность – ничего нового я не скажу», – сказал Энрике.