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  • Мостовой назвал причину, по которой Соболев хочет уйти из «Спартака» в «Зенит»

Мостовой назвал причину, по которой Соболев хочет уйти из «Спартака» в «Зенит»

8 августа 2024, 17:50
14

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу ситуации с Александром Соболевым. Московский клуб ранее отстранил форварда от основной команды из-за его желания перейти в «Зенит».

«Что касается отношения болельщиков «Спартака» к Соболеву, то он же не ушел. Он делал то, что делают многие. Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в «Зенит». Что в этом плохого? Деньги в футболе решают все! Забудьте о флаге и эмблеме клуба! Закончились времена, когда футболисты играли за них», – сказал Мостовой.

  • Соболев стал игроком «Спартака» в 2020-м.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (14)
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...уефан
1723129295
...времена другие, спора нет, но во все времена есть дураки и те, кто имеет этих дураков в самых разных смыслах, финансовых, профессиональных, имиджевых...
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Bozigit
1723131733
Друг Соболева, оказывается
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Опорник1984
1723132362
Если бы зенит звал. уже вопрос порешали. А то так. болтовня.
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партизан84
1723133031
А как же профессионализм? Выполнение контрактных обязательств? Если-бы он разорвал контракт - не вопрос. Кто из простых граждан может похвастаться тем, что может не ходить на работу и исправно получать зарплату?
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Январь 59
1723133596
Зенит сделал не совсем красивый ход. Сначала сделал предложение по Соболеву, дождался реакцию и скандала в Спартаке и спокойно от Соболева отказался. Это называется развал соперника интригами. Такая же ситуация и в Краснодаре с Кордобой. Зная что С. Н.Галицкий откажется зашли вопреки всех правил к Кордобе, пообещав баснословную зарплату, взвинтили обстановку в стане быков до скандала. Не знаю как это оценивают болельщики Зенита, но это подлость чистой воды. Мало того что Зенит самый финансово сильный клуб, так ещё и грязные интриги разыгрывают.
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ivany4
1723133632
А царь то не настоящий! Раз призывает любить лентяев и недоумков. Ну и уж если - Забудьте о флаге и эмблеме клуба!, то можно забыть и о некоторых игроках клуба, особенно болтающих невпопад.
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tushkanlz
1723136287
"Деньги в футболе решают все!!" - да, к сожалению, и не только в футболе...А "забывать о флаге и эмблеме клуба"или помнить - это уже наши проблемы...
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erybov1965
1723144129
В этом и есть - проблема российского футбола.В голове только деньги,а футбол и соответственно эмблема,флаг мало кого интересуют.И что в этом хорошего,что эти времена закончились?
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Константин-Шапкин-google
1723151243
Многие играют, переходят в разные команды. Но как повёл себя Санёк, это просто глупо. Его легко развели и вывели из строя. А он показал все свои качества. Не просто ему дальше будет в футболе
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