Мостовой назвал причину, по которой Соболев хочет уйти из «Спартака» в «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу ситуации с Александром Соболевым. Московский клуб ранее отстранил форварда от основной команды из-за его желания перейти в «Зенит».

«Что касается отношения болельщиков «Спартака» к Соболеву, то он же не ушел. Он делал то, что делают многие. Ему предложили, а он рассматривал вариант перехода в «Зенит». Что в этом плохого? Деньги в футболе решают все! Забудьте о флаге и эмблеме клуба! Закончились времена, когда футболисты играли за них», – сказал Мостовой.