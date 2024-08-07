Заявление «Факела» о трагических событиях в Курской области

«Факел» отреагировал на происходящее в Курской области, которую накануне атаковали ВСУ.

«В эти дни жители соседней Курской области столкнулись с тяжелейшим испытанием. Есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения.

Футбольный клуб «Факел» выражает свою поддержку и сочувствие всем курянам, особенно семьям пострадавших. Держитесь, мы с вами!» – говорится в публикации воронежского клуба.