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Заявление «Факела» о трагических событиях в Курской области

7 августа 2024, 22:35
24

«Факел» отреагировал на происходящее в Курской области, которую накануне атаковали ВСУ.

«В эти дни жители соседней Курской области столкнулись с тяжелейшим испытанием. Есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения.

Футбольный клуб «Факел» выражает свою поддержку и сочувствие всем курянам, особенно семьям пострадавших. Держитесь, мы с вами!» – говорится в публикации воронежского клуба.

  • Атаку на Курскую область подразделения ВСУ начали 6 августа в 5:30 мск.
  • Сегодня стало известно о гибели отца футболиста «Авангарда».

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (24)
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Anton1969
1723060332
Фашисты недобитые, надо стереть с лица земли Зеленского и его ублюдков и всех наемников!!!
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ivany4
1723061537
Нельзя воевать выборочно и в белых перчатках. В Великую отечественную пожалели нацистов - и вот возвращение. После ВОВ пожалели бандеровцев - и вот возвращение. Вирус нельзя уничтожить, если существует хоть один его носитель. ----------------------------------------------------------------------------------- Это аксиомы не требующие доказательств! Всем пострадавшим соболезнование.....
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BRO_football
1723062038
Удивительно! Граница-то наша, оказывается, не на замке.
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Красногвардейчик
1723063057
Я уже давно говорю....хватит в гуманизм играть!!!! Средства есть, за этот терракт сжечь всю харьковскую обл, к едрени фени.....там нет хороших людей, все зомбированы давно
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D.-St.-yandex
1723063203
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в по­литике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политически­ми, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. В.И.Ленин.
Ответить
Fialet
1723064033
Позорище, каклы в наступление перешли. Гнать нахер министра обороны и всех, кто там по блату.
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