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  • Писарев – о «Спартаке»: «Кого-то победили и начинается эйфория, а потом проиграли два матча – и опять все пропало»

Писарев – о «Спартаке»: «Кого-то победили и начинается эйфория, а потом проиграли два матча – и опять все пропало»

7 августа 2024, 16:58
5

Николай Писарев призвал не спешить с выводами о конкурентоспособности «Спартака».

– Все как обычно. Если «Спартак» выигрывает один-два матча, то все начинают говорить, что это конкурент.

Это проблема команды, и это не помогает ни футболистам, ни руководству, когда такие «качели» – когда то превозносят, то все пропало.

Я думаю, что красно-белым надо стабилизировать игру, чтобы не было таких перепадов. Чтобы мы не радовались слишком победам домашним над какими-то соперниками, которых должны обыгрывать.

– А чему радоваться?

– Показателем будут матчи со своими прямыми конкурентами – это московские команды, это «Ростов», это «Зенит». Тех, кого они сейчас обыграли в чемпионате, они должны обыгрывать. С таким-то составом, который стоит огромных денег.

Я был на последнем матче, Медина в запасе, этот бразилец Жозе Виллиан тоже, пока мы его не видим, Соболева мы не видим, мне до сих пор непонятна его дальнейшая судьба.

У «Спартака» супер-состав, есть из кого выбирать, очень много футболистов, и иностранцы сидят на замене. Мартинса мы не видим, Игнатьева не видим, Маркиньос еще приехал.

То есть пока у них еще огромный потенциал, но оценить действительно, чего стоит «Спартак», можно хотя бы в дерби с ЦСКА или в игре с «Зенитом», которая как раз не за горами.

– То есть пока о стабильности в игре «Спартака» говорить рановато?

– Пока да. Это мы уже проходили все не раз. Когда «Спартак» кого-то обыграл, начинается эйфория. Потом проиграл два матча – и опять все пропало, все плохо.

Вот этих качелей я бы не хотел сейчас повторять, эту уже пройденную не раз историю.

  • Команда потерпела поражение в первом матче, но затем одержала 3 победы подряд.
  • Москвичи идут на 5-м месте в РПЛ, отставая на 3 очка от лидеров.
  • Следующий соперник – «Ахмат» (11 августа).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай
Комментарии (5)
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VVM1964
1723042292
Ну собственно никакой эйфории то и нет - есть журналюги, которые пиарятся на Спартаке и провоцируют всех своими вопросами, а на бомбардире все визги от питерского позора - да вон они уже и здесь первыми отметились !!!
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...уефан
1723042503
...Писарев, вот тока, давай, без умняков! Не твоё это...
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NewLife
1723043199
"Кого-то победили и начинается эйфория" - этот высер больше подходит синиту, так как имея отрыв всего в три очка помойные журналюги истерят, а всякие недотренеры писаревы подхватывают, будто немытые уже чемпионы. На самом деле - чемпионы своего пионер лагеря на содержании у государства.
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FCSpartakM
1723043359
а кто-то играл ? Динамо отскочил от Локо, ЦСКА скатал уныние в Ростове. Тип там эйфории нет? Сам же рассказывал, что у Динамо второй состав в лиге, а теперь, оказывается, у Спартака дорогущий состав
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Fialet
1723054697
"У «Спартака» супер-состав" - смишно. А в остальном Писанев прав.
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