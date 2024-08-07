Писарев – о «Спартаке»: «Кого-то победили и начинается эйфория, а потом проиграли два матча – и опять все пропало»

Николай Писарев призвал не спешить с выводами о конкурентоспособности «Спартака».

– Все как обычно. Если «Спартак» выигрывает один-два матча, то все начинают говорить, что это конкурент.

Это проблема команды, и это не помогает ни футболистам, ни руководству, когда такие «качели» – когда то превозносят, то все пропало.

Я думаю, что красно-белым надо стабилизировать игру, чтобы не было таких перепадов. Чтобы мы не радовались слишком победам домашним над какими-то соперниками, которых должны обыгрывать.

– А чему радоваться?

– Показателем будут матчи со своими прямыми конкурентами – это московские команды, это «Ростов», это «Зенит». Тех, кого они сейчас обыграли в чемпионате, они должны обыгрывать. С таким-то составом, который стоит огромных денег.

Я был на последнем матче, Медина в запасе, этот бразилец Жозе Виллиан тоже, пока мы его не видим, Соболева мы не видим, мне до сих пор непонятна его дальнейшая судьба.

У «Спартака» супер-состав, есть из кого выбирать, очень много футболистов, и иностранцы сидят на замене. Мартинса мы не видим, Игнатьева не видим, Маркиньос еще приехал.

То есть пока у них еще огромный потенциал, но оценить действительно, чего стоит «Спартак», можно хотя бы в дерби с ЦСКА или в игре с «Зенитом», которая как раз не за горами.

– То есть пока о стабильности в игре «Спартака» говорить рановато?

– Пока да. Это мы уже проходили все не раз. Когда «Спартак» кого-то обыграл, начинается эйфория. Потом проиграл два матча – и опять все пропало, все плохо.

Вот этих качелей я бы не хотел сейчас повторять, эту уже пройденную не раз историю.