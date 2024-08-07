Мареска рассказал, что изменил в игре «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска после товарищеского матча с «Реалом» (1:2) в США в рамках Soccer Champions Tour рассказал об изменениях в игре команды.

«Одно из моих первых собраний в команде было посвящено количеству голов, что мы пропустили в прошлом сезоне при очень высокой линии обороны. Это то, над чем мы стараемся работать

Сегодня в плане атаки мы вновь, думаю, сыграли неплохо, потому что здесь все более-менее налажено, и мы создавали моменты. Проблема – в обороне, и когда я говорю «в обороне», имею в виду не только линию защиты, а всех игроков.

Мы не работаем над тем, чтобы обороняться высоко. Просто это уже вошло в привычку – с прошлого и более ранних сезонов. Мы стараемся опустить линию обороны на 4-5 метров, чтобы не получать забросы за спину и у нас было преимущество [в защите].

В прошлом сезоне мы пропустили много голов из-за этой проблемы, и, надеюсь, мы сможем решить ее совсем скоро», – сказал Мареска.