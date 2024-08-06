Агент Барбоза посоветовал Дзюбе две страны для продолжения карьеры

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что немногие клубы в России смогут удовлетворить ожидания нападающего Артема Дзюбы по зарплате.

«Дзюба, конечно, может играть в России. Но он должен понимать, что бюджет клубов разный и много тех, кто не в состоянии отвечать его требованиям и тем суммам, которые он просит. Он может попробовать поиграть и в других странах, например, Саудовской Аравии, ОАЭ. Предложения оттуда могут быть ему интересны», – сказал Барбоза.