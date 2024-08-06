«Спартак» сохраняет интерес к Кену из «Галатасарая»

Московский «Спартак» может подписать защитника «Галатасарая» Деррика Кeна. Как сообщает Legalbet со ссылкой на источник в Стамбуле, переход 25-летнего игрока в московский клуб реален, однако сумма трансфера оценивается ниже, чем пишет об этом турецкая пресса.

Ранее СМИ сообщали, что «Галатасарай» запросил у «Спартака» 10 миллионов евро за футболиста.