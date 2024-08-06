«Спартак» сохраняет интерес к Кену из «Галатасарая»

Московский «Спартак» может подписать защитника «Галатасарая» Деррика Кeна. Как сообщает Legalbet со ссылкой на источник в Стамбуле, переход 25-летнего игрока в московский клуб реален, однако сумма трансфера оценивается ниже, чем пишет об этом турецкая пресса.
Ранее СМИ сообщали, что «Галатасарай» запросил у «Спартака» 10 миллионов евро за футболиста.
- Кeн выступает за стамбульцев c февраля 2024 года. Во второй половине прошлого сезона он провел за команду 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи. Также защитник сыграл за «Галатасарай» в 1 встрече в нынешнем сезоне.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: Legalbet