Дзюба назвал самую «душную» книгу в школьной программе

Нападающий Артем Дзюба высказался о школьной программе по литературе.

– Какая книга запомнилась тебе самой «душной» в школе?

– «Война и мир». Мне кажется, она вообще не для школьной программы – это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте.

Да и сейчас я тоже пытался «Войну и мир» перечитывать – и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно. И, мне кажется, вообще много школьной литературы рассчитано совсем не на детей.

35-летний Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезон он провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?