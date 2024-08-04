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Дзюба назвал самую «душную» книгу в школьной программе

4 августа 2024, 23:15
7

Нападающий Артем Дзюба высказался о школьной программе по литературе.

– Какая книга запомнилась тебе самой «душной» в школе?

– «Война и мир». Мне кажется, она вообще не для школьной программы – это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте.

Да и сейчас я тоже пытался «Войну и мир» перечитывать – и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно. И, мне кажется, вообще много школьной литературы рассчитано совсем не на детей.

  • 35-летний Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента.
  • В прошлом сезон он провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (7)
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алдан2014
1722806734
Подумал,что букварь
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VVM1964
1722806807
Герой !!! - Достоевского одолел, молодец ! )))
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paracetamol
1722810236
35-летний Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента и собирается с 1 сентября в пятый класс средней школы (в ШРМ).
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Александр-Каратеев-yandex
1722833745
Это рассуждение необразованного и не далёкого человека.
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Fju-2
1722844197
Довольно легко книга читается. До сих пор помню, как Штирлиц Болконского играл))
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VGreen
1722845273
Тут конечно Дзюбу критикуют (ну это стандарт), но в данном случае я реально с ним согласен. Я был отличником в школе и книжным червем всю жизнь, но "Войну и Мир" вообще не понял, особенно в школьные годы. Как будто бы слишком нудно что ли...В школьные годы всё же важно, чтобы было интересно читать, а не только потому что это признанная крутая классика. Щас уже почти под 40 мне - надо будет перечитать попробовать и сравнить "ощущения")) А вот например "Преступление и наказание" мне вообще зашло, даже в юном/молодом возрасте.
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