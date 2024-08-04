Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 5 августа 2024 года. «Спартак» демонстрирует сильные результаты на старте сезона, в то время как «Крылья Советов» испытывают проблемы в игре. Рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Спартак»
- Форма: В последних 5 играх «Спартак» забил 10 голов и пропустил 4, показывая отличную результативность и надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Динамо» (3-0) в Кубке России
- Победа над «Химками» (3-1)
- Поражение от «Оренбурга» (0-2)
- Победа над «Насафом» (3-0) в товарищеском матче
- Ничья с «Динамо» (1-1) в товарищеском матче
«Спартак» побеждает в 6 последних матчах дома и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Деяна Станковича.
Анализ команды «Крылья Советов»
- Форма: В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 9 голов и пропустили 10, показывая средние результаты в атаке и слабую оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Динамо Махачкала» (0-1) в Кубке России
- Поражение от «Ростова» (1-3)
- Поражение от «Зенита» (0-4)
- Победа над «Соколом» (6-0) в товарищеском матче
- Ничья с «Рубином» (2-2) в товарищеском матче
«Крылья Советов» не могут выиграть в 7 последних матчах в РПЛ и пропускают в 6 последних матчах, что указывает на проблемы в обороне.
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами:
- 09.12.2023: «Спартак» 3-0 «Крылья Советов»
- 01.10.2023: «Крылья Советов» 4-0 «Спартак»
- 03.06.2023: «Крылья Советов» 1-0 «Спартак»
- 23.11.2022: «Крылья Советов» 2-1 «Спартак»
- 09.10.2022: «Спартак» 5-2 «Крылья Советов»
«Спартак» побеждает в 9 последних очных матчах дома, что дает им значительное психологическое преимущество.
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Спартак» выглядит явным фаворитом. Команда показывает отличную результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «Крылья Советов» испытывают проблемы как в обороне, так и в атаке, что снижает их шансы на успешное выступление в этом матче.