Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 3 тура РПЛ, 5 августа

«Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 3 тура РПЛ, 5 августа

4 августа 2024, 17:15
2

Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 5 августа 2024 года. «Спартак» демонстрирует сильные результаты на старте сезона, в то время как «Крылья Советов» испытывают проблемы в игре. Рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Спартак»

  • Форма: В последних 5 играх «Спартак» забил 10 голов и пропустил 4, показывая отличную результативность и надежную оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «Динамо» (3-0) в Кубке России
  • Победа над «Химками» (3-1)
  • Поражение от «Оренбурга» (0-2)
  • Победа над «Насафом» (3-0) в товарищеском матче
  • Ничья с «Динамо» (1-1) в товарищеском матче

«Спартак» побеждает в 6 последних матчах дома и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Деяна Станковича.

Анализ команды «Крылья Советов»

  • Форма: В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 9 голов и пропустили 10, показывая средние результаты в атаке и слабую оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Динамо Махачкала» (0-1) в Кубке России
  • Поражение от «Ростова» (1-3)
  • Поражение от «Зенита» (0-4)
  • Победа над «Соколом» (6-0) в товарищеском матче
  • Ничья с «Рубином» (2-2) в товарищеском матче

«Крылья Советов» не могут выиграть в 7 последних матчах в РПЛ и пропускают в 6 последних матчах, что указывает на проблемы в обороне.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

  • 09.12.2023: «Спартак» 3-0 «Крылья Советов»
  • 01.10.2023: «Крылья Советов» 4-0 «Спартак»
  • 03.06.2023: «Крылья Советов» 1-0 «Спартак»
  • 23.11.2022: «Крылья Советов» 2-1 «Спартак»
  • 09.10.2022: «Спартак» 5-2 «Крылья Советов»

«Спартак» побеждает в 9 последних очных матчах дома, что дает им значительное психологическое преимущество.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Спартак» выглядит явным фаворитом. Команда показывает отличную результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «Крылья Советов» испытывают проблемы как в обороне, так и в атаке, что снижает их шансы на успешное выступление в этом матче.

Рекомендация: Победа хозяев («Спартак») за коэффициент 1.60

Еще по теме:
КДК оштрафовал «Спартак» за скандирование фанатами кричалки про «Зенит» 56
«Ну когда это кончится?»: Корнеев раскритиковал Песьякова за игру со «Спартаком» 8
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1722791570
Сто раз скажи слово халва во рту сладко не станет. А прогнозировать результаты, особенно когда команда Спартак строится, значит развеселить Бога.))
Ответить
Sviro
1722864825
КрыСы продуют. Тут и к бабке не ходи.
Ответить
Главные новости
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
Все новости
Все новости
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Канчельскис: «Переход в «Спартак» будет для Головина понижением в классе»
12:50
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов
12:28
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
9
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+