Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 5 августа 2024 года. «Спартак» демонстрирует сильные результаты на старте сезона, в то время как «Крылья Советов» испытывают проблемы в игре. Рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Спартак»

Форма : В последних 5 играх «Спартак» забил 10 голов и пропустил 4, показывая отличную результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Спартак» забил 10 голов и пропустил 4, показывая отличную результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Динамо» (3-0) в Кубке России

Победа над «Химками» (3-1)

Поражение от «Оренбурга» (0-2)

Победа над «Насафом» (3-0) в товарищеском матче

Ничья с «Динамо» (1-1) в товарищеском матче

«Спартак» побеждает в 6 последних матчах дома и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Деяна Станковича.

Анализ команды «Крылья Советов»

Форма : В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 9 голов и пропустили 10, показывая средние результаты в атаке и слабую оборону.

: В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 9 голов и пропустили 10, показывая средние результаты в атаке и слабую оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Динамо Махачкала» (0-1) в Кубке России

Поражение от «Ростова» (1-3)

Поражение от «Зенита» (0-4)

Победа над «Соколом» (6-0) в товарищеском матче

Ничья с «Рубином» (2-2) в товарищеском матче

«Крылья Советов» не могут выиграть в 7 последних матчах в РПЛ и пропускают в 6 последних матчах, что указывает на проблемы в обороне.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

09.12.2023 : «Спартак» 3-0 «Крылья Советов»

: «Спартак» 3-0 «Крылья Советов» 01.10.2023 : «Крылья Советов» 4-0 «Спартак»

: «Крылья Советов» 4-0 «Спартак» 03.06.2023 : «Крылья Советов» 1-0 «Спартак»

: «Крылья Советов» 1-0 «Спартак» 23.11.2022 : «Крылья Советов» 2-1 «Спартак»

: «Крылья Советов» 2-1 «Спартак» 09.10.2022: «Спартак» 5-2 «Крылья Советов»

«Спартак» побеждает в 9 последних очных матчах дома, что дает им значительное психологическое преимущество.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Спартак» выглядит явным фаворитом. Команда показывает отличную результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «Крылья Советов» испытывают проблемы как в обороне, так и в атаке, что снижает их шансы на успешное выступление в этом матче.

Рекомендация: Победа хозяев («Спартак») за коэффициент 1.60



