Матч четвертого тура Первой Лиги между «Шинником» и «Сочи» пройдет на стадионе «Шинник» 4 августа 2024 года. Обе команды находятся в непростой ситуации в начале сезона, и каждая будет стремиться улучшить свои позиции. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Шинник»
- Форма: В последних 5 играх «Шинник» забил 3 гола и пропустил 8, показывая слабую результативность и ненадежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.60 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Тюмени» (0-2)
- Поражение от «Урала» (1-2)
- Поражение от «Ротора» (0-1)
- Ничья с «Муромом» (1-1) в товарищеском матче
- Поражение от «ЦСКА» (1-2) в товарищеском матче
«Шинник» проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 6 последних матчах, что указывает на значительные проблемы в обороне и слабую атакующую игру.
Анализ команды «Сочи»
- Форма: В последних 5 играх «Сочи» забил 7 голов и пропустил 7, показывая средние результаты в атаке и обороне.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «СКА Хабаровск» (1-2)
- Ничья с «Балтикой» (1-1)
- Поражение от «Урала» (0-2)
- Победа над «Тальересом» (5-0) в товарищеском матче
- Поражение от «Црвены Звезды» (0-2) в товарищеском матче
«Сочи» не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в каждой игре, однако команда показывает большую результативность по сравнению с «Шинником».
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами:
- 25.09.2019: «Шинник» 0-0 «Сочи»
- 19.05.2019: «Сочи» 0-0 «Шинник»
- 28.10.2018: «Шинник» 1-1 «Сочи»
- 31.03.2018: «Сочи» 0-0 «Шинник»
- 06.09.2017: «Шинник» 1-2 «Сочи»
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Сочи» выглядит более предпочтительным соперником. Команда показывает большую результативность и имеет опыт успешных выступлений против «Шинника». «Шинник» же испытывает значительные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шансы на победу менее вероятными.
Рекомендация: Победа гостей («Сочи») за коэффициент 2.20