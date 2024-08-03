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«Шинник» – «Сочи»: прогноз на матч 4 тура ФНЛ, 4 августа

3 августа 2024, 12:35

Матч четвертого тура Первой Лиги между «Шинником» и «Сочи» пройдет на стадионе «Шинник» 4 августа 2024 года. Обе команды находятся в непростой ситуации в начале сезона, и каждая будет стремиться улучшить свои позиции. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Шинник»

  • Форма: В последних 5 играх «Шинник» забил 3 гола и пропустил 8, показывая слабую результативность и ненадежную оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.60 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Тюмени» (0-2)
  • Поражение от «Урала» (1-2)
  • Поражение от «Ротора» (0-1)
  • Ничья с «Муромом» (1-1) в товарищеском матче
  • Поражение от «ЦСКА» (1-2) в товарищеском матче

«Шинник» проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 6 последних матчах, что указывает на значительные проблемы в обороне и слабую атакующую игру.

Анализ команды «Сочи»

  • Форма: В последних 5 играх «Сочи» забил 7 голов и пропустил 7, показывая средние результаты в атаке и обороне.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «СКА Хабаровск» (1-2)
  • Ничья с «Балтикой» (1-1)
  • Поражение от «Урала» (0-2)
  • Победа над «Тальересом» (5-0) в товарищеском матче
  • Поражение от «Црвены Звезды» (0-2) в товарищеском матче

«Сочи» не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в каждой игре, однако команда показывает большую результативность по сравнению с «Шинником».

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

  • 25.09.2019: «Шинник» 0-0 «Сочи»
  • 19.05.2019: «Сочи» 0-0 «Шинник»
  • 28.10.2018: «Шинник» 1-1 «Сочи»
  • 31.03.2018: «Сочи» 0-0 «Шинник»
  • 06.09.2017: «Шинник» 1-2 «Сочи»

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Сочи» выглядит более предпочтительным соперником. Команда показывает большую результативность и имеет опыт успешных выступлений против «Шинника». «Шинник» же испытывает значительные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шансы на победу менее вероятными.

Рекомендация: Победа гостей («Сочи») за коэффициент 2.20

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Шинник
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