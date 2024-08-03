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«Зенит» – «Ростов»: прогноз на матч 3 тура РПЛ, 3 августа

3 августа 2024, 10:12
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Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 3 августа 2024 года. «Зенит» в последнее время демонстрирует впечатляющую форму, и предстоящий матч обещает быть интересным. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.

Анализ команды «Зенит»

  • Форма: В последних 5 играх «Зенит» забил 16 голов и пропустил 4, показывая доминирующую игру как в атаке, так и в обороне.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «Факелом» (3-0) в Кубке России
  • Победа над «Рубином» (4-0)
  • Победа над «Крыльями Советов» (4-0)
  • Победа над «Краснодаром» (4-2) в Суперкубке
  • Поражение от «Црвена Звезды» (1-2) в товарищеском матче

Команда Сергея Семака находится в отличной форме, забивая в 10 последних матчах и побеждая в 4 последних играх РПЛ. «Зенит» также не проигрывает «Ростову» в 10 последних матчах.

Анализ команды «Ростов»

  • Форма: В последних 5 играх «Ростов» забил 8 голов и пропустил 6, показывая хорошие результаты в атаке, но испытывая проблемы в обороне.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Локомотива» (0-1) в Кубке России
  • Победа над «Крыльями Советов» (3-1)
  • Ничья с «ЦСКА» (0-0)
  • Поражение от «Краснодара» (2-3) в товарищеском матче
  • Победа над «Динамо Махачкала» (3-1) в товарищеском матче

Команда Валерия Карпина показывает неплохие результаты, но не может похвастаться стабильностью в обороне.

Личные встречи

В последних 10 личных встречах «Зенит» не проигрывает «Ростову»:

  • 25.05.2024: «Зенит» 2-1 «Ростов»
  • 29.07.2023: «Ростов» 1-1 «Зенит»
  • 16.04.2023: «Ростов» 0-0 «Зенит»
  • 02.10.2022: «Зенит» 3-1 «Ростов»
  • 03.12.2021: «Зенит» 2-2 «Ростов»
  • 01.08.2021: «Ростов» 2-4 «Зенит»
  • 27.02.2021: «Зенит» 2-2 «Ростов»
  • 15.08.2020: «Ростов» 0-2 «Зенит»
  • 22.07.2020: «Зенит» 2-1 «Ростов»
  • 19.10.2019: «Зенит» 6-1 «Ростов»

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Зенит» выглядит явным фаворитом. Команда показывает доминирующую игру как в атаке, так и в обороне, и имеет стабильные результаты против «Ростова».

Рекомендация: Победа хозяев («Зенит») за коэффициент 1.45

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
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paracetamol
1722670303
Зенит выиграет 4-0. Время для интриги в чемпе еще не пришло!
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