Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 3 августа 2024 года. «Зенит» в последнее время демонстрирует впечатляющую форму, и предстоящий матч обещает быть интересным. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.
Анализ команды «Зенит»
- Форма: В последних 5 играх «Зенит» забил 16 голов и пропустил 4, показывая доминирующую игру как в атаке, так и в обороне.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Факелом» (3-0) в Кубке России
- Победа над «Рубином» (4-0)
- Победа над «Крыльями Советов» (4-0)
- Победа над «Краснодаром» (4-2) в Суперкубке
- Поражение от «Црвена Звезды» (1-2) в товарищеском матче
Команда Сергея Семака находится в отличной форме, забивая в 10 последних матчах и побеждая в 4 последних играх РПЛ. «Зенит» также не проигрывает «Ростову» в 10 последних матчах.
Анализ команды «Ростов»
- Форма: В последних 5 играх «Ростов» забил 8 голов и пропустил 6, показывая хорошие результаты в атаке, но испытывая проблемы в обороне.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Локомотива» (0-1) в Кубке России
- Победа над «Крыльями Советов» (3-1)
- Ничья с «ЦСКА» (0-0)
- Поражение от «Краснодара» (2-3) в товарищеском матче
- Победа над «Динамо Махачкала» (3-1) в товарищеском матче
Команда Валерия Карпина показывает неплохие результаты, но не может похвастаться стабильностью в обороне.
Личные встречи
В последних 10 личных встречах «Зенит» не проигрывает «Ростову»:
- 25.05.2024: «Зенит» 2-1 «Ростов»
- 29.07.2023: «Ростов» 1-1 «Зенит»
- 16.04.2023: «Ростов» 0-0 «Зенит»
- 02.10.2022: «Зенит» 3-1 «Ростов»
- 03.12.2021: «Зенит» 2-2 «Ростов»
- 01.08.2021: «Ростов» 2-4 «Зенит»
- 27.02.2021: «Зенит» 2-2 «Ростов»
- 15.08.2020: «Ростов» 0-2 «Зенит»
- 22.07.2020: «Зенит» 2-1 «Ростов»
- 19.10.2019: «Зенит» 6-1 «Ростов»
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Зенит» выглядит явным фаворитом. Команда показывает доминирующую игру как в атаке, так и в обороне, и имеет стабильные результаты против «Ростова».
Рекомендация: Победа хозяев («Зенит») за коэффициент 1.45