Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 3 августа 2024 года. «Зенит» в последнее время демонстрирует впечатляющую форму, и предстоящий матч обещает быть интересным. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.

Анализ команды «Зенит»

Форма : В последних 5 играх «Зенит» забил 16 голов и пропустил 4, показывая доминирующую игру как в атаке, так и в обороне.

: В последних 5 играх «Зенит» забил 16 голов и пропустил 4, показывая доминирующую игру как в атаке, так и в обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Факелом» (3-0) в Кубке России

Победа над «Рубином» (4-0)

Победа над «Крыльями Советов» (4-0)

Победа над «Краснодаром» (4-2) в Суперкубке

Поражение от «Црвена Звезды» (1-2) в товарищеском матче

Команда Сергея Семака находится в отличной форме, забивая в 10 последних матчах и побеждая в 4 последних играх РПЛ. «Зенит» также не проигрывает «Ростову» в 10 последних матчах.

Анализ команды «Ростов»

Форма : В последних 5 играх «Ростов» забил 8 голов и пропустил 6, показывая хорошие результаты в атаке, но испытывая проблемы в обороне.

: В последних 5 играх «Ростов» забил 8 голов и пропустил 6, показывая хорошие результаты в атаке, но испытывая проблемы в обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Локомотива» (0-1) в Кубке России

Победа над «Крыльями Советов» (3-1)

Ничья с «ЦСКА» (0-0)

Поражение от «Краснодара» (2-3) в товарищеском матче

Победа над «Динамо Махачкала» (3-1) в товарищеском матче

Команда Валерия Карпина показывает неплохие результаты, но не может похвастаться стабильностью в обороне.

Личные встречи

В последних 10 личных встречах «Зенит» не проигрывает «Ростову»:

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Зенит» выглядит явным фаворитом. Команда показывает доминирующую игру как в атаке, так и в обороне, и имеет стабильные результаты против «Ростова».

Рекомендация: Победа хозяев («Зенит») за коэффициент 1.45