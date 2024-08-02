79-летний Луческу может вернуться в сборную Румынии – он тренировал ее при Чаушеску

Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу с вероятностью 90% станет главным тренером сборной Румынии, сообщает Gazeta Sporturilor.

Эдвард Иорданеску, тренировавший национальную команду на Евро-2024, принял решение оставить свой пост. Румынская футбольная федерация рассчитывала назначить на его место Георге Хаджи, но специалист отклонил предложение.

После этого федерация провела переговоры с 79-летним Луческу. В случае подтверждения назначения он станет главным тренером сборной Румынии спустя 38 лет. Луческу возглавлял команду с 1981 по 1986 годы.