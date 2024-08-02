Тен Хаг призвал «МЮ» играть агрессивно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, какой игры ждет от команды в новом сезоне.
«Чего мы хотим добиться – думать наперед, играть активно и очень агрессивно, и не важно, атакуем мы или обороняемся нижним блоком.
Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определенных ситуациях и все должны быть на одной волне. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой», – сказал тен Хаг.
- 3 августа «МЮ» сыграет в американской Колумбии (штат Южная Каролина) товарищеский матч с «Ливерпулем».
- Первый официальный матч манкунианцы проведут 10 августа – встречу за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити».
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»