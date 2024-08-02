Тен Хаг призвал «МЮ» играть агрессивно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, какой игры ждет от команды в новом сезоне.

«Чего мы хотим добиться – думать наперед, играть активно и очень агрессивно, и не важно, атакуем мы или обороняемся нижним блоком.

Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определенных ситуациях и все должны быть на одной волне. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой», – сказал тен Хаг.