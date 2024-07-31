В «Локомотиве» отреагировали на переход Миранчука в американский клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».
«Могу только поздравить Алексея и пожелать ему спортивной удачи!
Уверен, у него все получится в новой для него команде и лиге», – заявил Нагорных.
- «Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».
- Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
- Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
- Алексей – воспитанник «Локомотива».
Источник: «Р-Спорт»