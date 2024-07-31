В «Локомотиве» отреагировали на переход Миранчука в американский клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

«Могу только поздравить Алексея и пожелать ему спортивной удачи!

Уверен, у него все получится в новой для него команде и лиге», – заявил Нагорных.