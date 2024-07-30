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Появились подробности отстранения Соболева

30 июля 2024, 09:43
23

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал об общении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с нападающим Александром Соболевым по поводу возможного ухода игрока из клуба. Форвард сообщил, что не может сконцентрироваться на тренировочном процессе.

«Станкович очень дипломатично общался с Соболевым. «Саш, твой выбор, хорошо». То есть не было каких-то диктаторских ноток – даже тогда, когда Соболев объявлял, что не может сконцентрироваться на тренировочном процессе.

Станкович сказал: окей, мы уважаем Сашин выбор, хорошо, что сказал честно, тренируйся индивидуально. То есть мосты между тренером и игроком не сожжены», – сказал Никитин.

  • 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основным составом после матча 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
  • Нападающий может уйти в «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Станкович Деян
Комментарии (23)
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oyabun
1722322338
Представим, что по окончании ТО Соболева так и не заберут в Зенит. Тогда он подойдет к тренеру скажет, что всё уже хорошо, он справился со своими хотелками и эмоциями и снова готов играть за Спартак. А тренер так же ответит "Ну ОК, мы уважаем твой выбор, добро пожаловать на поле"? Как с детьми нянчатся..
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Spartak_forv@
1722322477
Он сжёг мосты,но лодочку оставил…
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R_a_i_n
1722324890
В смысле уважаем его выбор? А зарплата может тоже не хочет концентрироваться? Может за ее отсутствие Зенит будет Соболю платить. Просто окуел.
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Красногвардейчик
1722328556
Во как денег хочет...даже кушать не может))
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oliveconfiden
1722328695
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Taps
1722329458
Фейк ...
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zigbert
1722341688
Может что то подобное и имело место но откуда мог знать Никитин разговор тренера и игрока.
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