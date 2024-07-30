Появились подробности отстранения Соболева

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал об общении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с нападающим Александром Соболевым по поводу возможного ухода игрока из клуба. Форвард сообщил, что не может сконцентрироваться на тренировочном процессе.

«Станкович очень дипломатично общался с Соболевым. «Саш, твой выбор, хорошо». То есть не было каких-то диктаторских ноток – даже тогда, когда Соболев объявлял, что не может сконцентрироваться на тренировочном процессе.

Станкович сказал: окей, мы уважаем Сашин выбор, хорошо, что сказал честно, тренируйся индивидуально. То есть мосты между тренером и игроком не сожжены», – сказал Никитин.