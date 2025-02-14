Бабич – Соболеву: «О, бомж»

Журналист Sport24 Андрей Бабич сообщил, что у защитника «Спартака» Срджана Бабича нет желания покинуть клуб.

«Бабич по-настоящему счастлив в «Спартаке», знаю точно. Главная мотивация – трофеи, которые он намерен завоевать в России. Слышал, что Срджан искренне считает, что, допусти нас сейчас до еврокубков, «Спартак» не был бы мальчиками для битья в Лиге чемпионов, и что нынешняя команда точно не хуже условной «Црвены Звезды».

Бабич успел и духом клуба проникнуться. Например, когда Александр Соболев бегал вокруг поля на базе с мыслями о «Зените», серб при виде него говорил: «О, бомж, что ты тут делаешь?». Естественно, без негатива. В общем, безумно рад, что мой однофамилец уже второе ТО подряд отклоняет предложения о переходе и рвется к чемпионству», – написал Бабич.