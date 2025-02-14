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Бабич – Соболеву: «О, бомж»

Журналист Sport24 Андрей Бабич сообщил, что у защитника «Спартака» Срджана Бабича нет желания покинуть клуб.

«Бабич по-настоящему счастлив в «Спартаке», знаю точно. Главная мотивация – трофеи, которые он намерен завоевать в России. Слышал, что Срджан искренне считает, что, допусти нас сейчас до еврокубков, «Спартак» не был бы мальчиками для битья в Лиге чемпионов, и что нынешняя команда точно не хуже условной «Црвены Звезды».

Бабич успел и духом клуба проникнуться. Например, когда Александр Соболев бегал вокруг поля на базе с мыслями о «Зените», серб при виде него говорил: «О, бомж, что ты тут делаешь?». Естественно, без негатива. В общем, безумно рад, что мой однофамилец уже второе ТО подряд отклоняет предложения о переходе и рвется к чемпионству», – написал Бабич.

  • В этом сезоне спартаковец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.
  • Он связан с клубом контрактом до 2026 года.
  • Рыночная стоимость Бабича – 6 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Андрея Бабича

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14.02.2025 23:58
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Комментарии (23)
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NewLife
1739568131
Мне слово **** приходится коверкать, а они в заголовке пишут. Бомбардир, справедливость?
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R_a_i_n
1739568416
Блохи, ваш выход)
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DOCTOR PENALTY
1739568824
Сейчас "Что ты тут делаешь?" Соболеву говорят в Питере. "Естественно с негативом." )
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timon2401
1739569693
Срджан увидел то что Саша прятал в себе долгое время ..натуру не спрячешь
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порт
1739574227
Куда он рвëтся, к чемпионству? Больной что ли.
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Кривая да нелёгкая
1739594653
Пропитался духом) это про что )
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Oldtrafford83
1739596733
По классике после ухода дельфина за трофеями Спартак должен стать чемпионом))
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Прокс
1739600231
****** в ЛЧ,смех!!!! Максимум пердив,Бабкина!!!!
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Вальдемар Запашный
1739605695
Бомбжам в этом году титулов не видать.
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