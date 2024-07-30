«Спартак» и «Локо» могут обменяться игроками, Чалов улетел в Грецию, победная серия Слуцкого в Китае и другие новости

Марио Фернандес покинул Россию.
Мусаев назвал позицию в «Краснодаре», куда нужен новый игрок.
Чалов сегодня прилетит в Грецию для завершения трансфера в ПАОК.
«Манчестер Юнайтед» планирует снести «Олд Траффорд».
Маркиньос извинился за срыв трансфера в «Спартак».
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае.
17-летнего Ямаля заподозрили в новых отношениях – его предполагаемая девушка из России.
Садыгов заявил, что «Химки» проиграли «Спартаку» из жалости.
«Краснодар» определился с ценой на Сперцяна.
«Зенит» будет играть с лого «КАМАЗа» на груди.
«Спартак» может обменять Соболева на Пиняева.
«Арсенал» купил защитника сборной Италии за 45 миллионов.
Глушаков – Соболеву: «Не надо пудрить голову «Спартаку».
«Спартак» в июне отказался возвращать Глушенкова – известна причина.