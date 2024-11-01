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    • Пьянич сравнил Роналду и Месси – футболист ЦСКА играл с обоими

    Пьянич сравнил Роналду и Месси – футболист ЦСКА играл с обоими

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от игры вместе с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

    • Босниец выступал с португальцем за «Ювентус», а с аргентинцем – за «Барселону».

    – Ты играл в одной команде и с Месси, и с Роналду, поэтому вечный вопрос: кто из них круче?

    – Сложно ответить, но, безусловно, это лучшие футболисты, которых мы могли видеть за последние 20 лет. Тут без всяких сомнений.

    У меня была возможность играть с каждым из них, и мне нравилось, как они выкладываются. Я лично убедился в их профессионализме. Мне было приятно делить с ними одну раздевалку.

    – Расскажи по одной истории про Лионеля и про Криштиану.

    – Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своем теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме.

    Да, у него бывали и неудачные игры. Если мяч после его удара летит мимо, он не бросает играть. У него потрясающая сила духа, которую вы не найдете ни у кого.

    А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: «Я забью сегодня три мяча». Потом выходит на поле и забивает три. Феномен!

    Когда ты наблюдаешь за ним, постоянно говоришь: «Вау!». И дальше просто наслаждаешься каждой тренировкой с ним.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    01.11.2024 16:16
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    Комментарии (6)
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    Spartak_forv@
    1730467712
    Пора уже забыть это натянутое за уши сравнение,определенно эти двое дали новый вектор развитию футбола! Но ясно одно,между Месси и Роналду пропасть,в плане игры и результата.Можно только по отдельно взятым цифрам их сравнить,во всём остальном аргентинец на три головы выше
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    ...уефан
    1730472758
    ..."Играл с обоими"... ..."Только помню, что стены с обоями. Помню, Валька была и Маруська при ней, Целовался на кухне с обоими"(с)...
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