Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Ростов». Игра состоится 1 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Кутицкий, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Чавес, Фомин, Артур, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Комаров, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

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