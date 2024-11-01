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    Радимов дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»

    Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    – Какую борьбу мы увидим в дерби? Что Станкович предложит ЦСКА?

    ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов. Мы это видели и в матчах с «Локомотивом», и «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака» нет.

    Матч завершится со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

    • ЦСКА примет «Спартак» в субботу, 2 ноября, в 20:45 мск.
    • Перед дерби армейцы идут на 5-м месте в таблице РПЛ, спартаковцы – на 6-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2024 18:30
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    Комментарии (16)
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    ...уефан
    1730478744
    ...ну, пока-что, только Радимов свою блевотину по газовому эфиру размазал...
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1730479701
    Затопчат кони хрюшек.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1730480549
    Топтать свиней!
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1730484388
    Радимов-буланов еще тот эксперт.
    Ответить
    k611
    1730484684
    Игра покажет. Прогноз дело неблагодарное.
    Ответить
    Бриг
    1730488339
    Странный прогноз.
    Ответить
    =Cпартак=
    1730510989
    а если нет то что вадик? с вас прогнозчики не очем
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    Борис34684
    1730525820
    Между этими командами прогнозы бессмыслены.
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    bratskij
    1730526142
    3:0 Спартак обыграем стопудово.
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    Mirak92
    1730531262
    1-1 или 0-0 при тухлой игре
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