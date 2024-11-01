Радимов дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
– Какую борьбу мы увидим в дерби? Что Станкович предложит ЦСКА?
– ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов. Мы это видели и в матчах с «Локомотивом», и «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака» нет.
Матч завершится со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.
- ЦСКА примет «Спартак» в субботу, 2 ноября, в 20:45 мск.
- Перед дерби армейцы идут на 5-м месте в таблице РПЛ, спартаковцы – на 6-м.
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE