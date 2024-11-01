Семшов: «Играть с Брунеем – это уже неприлично»

Игорь Семшов высказался о запланированном товарищеском матче между сборными России и Брунея.

Сообщалось, что брунейцы могут прислать на игру полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

Позднее эту информацию опровергли: «Будут недоступны только 2-3 футболиста из-за личных обязательств».

«Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезeт Бруней на матч с Россией. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам.

Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а ещe и со вторым составом – это неуважение.

Да, это не тот уровень соперника. Возможно, сборной России стоило провести одну игру. Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве – народ увидит сборную, придeт и поболеет.

Конечно, уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», – заявил Семшов.