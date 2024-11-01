Семшов: «Играть с Брунеем – это уже неприлично»

Игорь Семшов высказался о запланированном товарищеском матче между сборными России и Брунея.
- Сообщалось, что брунейцы могут прислать на игру полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.
- Позднее эту информацию опровергли: «Будут недоступны только 2-3 футболиста из-за личных обязательств».
«Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезeт Бруней на матч с Россией. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам.
Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а ещe и со вторым составом – это неуважение.
Да, это не тот уровень соперника. Возможно, сборной России стоило провести одну игру. Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве – народ увидит сборную, придeт и поболеет.
Конечно, уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», – заявил Семшов.
- Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
- Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
- Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.