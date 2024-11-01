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    Семшов: «Играть с Брунеем – это уже неприлично»

    Игорь Семшов высказался о запланированном товарищеском матче между сборными России и Брунея.

    • Сообщалось, что брунейцы могут прислать на игру полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.
    • Позднее эту информацию опровергли: «Будут недоступны только 2-3 футболиста из-за личных обязательств».

    «Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезeт Бруней на матч с Россией. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам.

    Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а ещe и со вторым составом – это неуважение.

    Да, это не тот уровень соперника. Возможно, сборной России стоило провести одну игру. Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве – народ увидит сборную, придeт и поболеет.

    Конечно, уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», – заявил Семшов.

    • Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
    • Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
    • Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2024 17:42
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1730476770
    И лишь султан Брунея,-простой султан Брунея,не числит это "западло",за сборную болея.
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    Борис34684
    1730526038
    Языком чесать не мешки ворочать, взяли бы да договорились с солидной командой, умники.
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