Глушаков ответил, превратился ли «Спартак» в середняка РПЛ

Денис Глушаков порассуждал о том, соответствует ли сейчас «Спартак» статусу топ-клуба РПЛ.
– На данный момент «Спартак» в середине турнирной таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата.
Потому что всякое бывает: сначала спад, а потом команда играет хорошо. Или наоборот. Поэтому будет видно.
– От «Спартака» всегда ждут первого места?
– Ждать можно сколько угодно. Все все понимают. Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
- Следующий соперник – ЦСКА (2 ноября).