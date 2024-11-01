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    Глушаков ответил, превратился ли «Спартак» в середняка РПЛ

    Денис Глушаков порассуждал о том, соответствует ли сейчас «Спартак» статусу топ-клуба РПЛ.

    – На данный момент «Спартак» в середине турнирной таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата.

    Потому что всякое бывает: сначала спад, а потом команда играет хорошо. Или наоборот. Поэтому будет видно.

    – От «Спартака» всегда ждут первого места?

    – Ждать можно сколько угодно. Все все понимают. Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
    • Следующий соперник – ЦСКА (2 ноября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2024 19:35
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    Комментарии (5)
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    Лицом_на_клаве
    1730479539
    Банщику стыдно говорить, что Спартак середняк. Вот и отвечает уклончиво как слизняк.
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    Krics
    1730480955
    Позор российского футбола,что делает на ветке Спартака,ихмо.
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1730482339
    Уже! В болото превратился!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1730489266
    В промежности спам благодаря продажным судьям на которых давят элитные хряки всех мастей! Так бы внизу ковылял давно
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