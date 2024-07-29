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«Спартак» может обменять Соболева на Пиняева

29 июля 2024, 19:30
34

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не останется в клубе. Он покинет его летом.

Как сообщил на ютуб-канале «Это футбол, брат!» агент Тимур Гурцкая, «Спартак» прорабатывает вариант с обменом Соболева на нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Агент обоих футболистов – Павел Андреев, который «вынуждает» Пиняева согласиться на трансфер в «Спартак».

  • «Спартак» отстранил Соболева от основной команды на прошлой неделе.
  • Форвард был близок к переходу в «Зенит», но клубы не могут согласовать сумму трансфера.
  • Соболев в «Спартаке» 4 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Соболев Александр Пиняев Сергей
Комментарии (34)
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vladik12
1722270777
Хорошая история для "Спартака". Избавиться от незаинтересованного игрочка и получить человека, который точно лучше Игнатова.
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...уефан
1722271057
...вашу ж мать, чего ж, такую ахинею здесь нести!?(...
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Spartak_forv@
1722271198
Эпопея Соболева получила новое продолжение,теперь подключили Локо...балабол,3 дня назад говорил про 99% и Зенит
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NewLife
1722271218
Соболя можно только на горностая или на песец обменять, но песец не желателен.
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Иннокентий-Смоктуновский-
1722271453
Довыпендривался думал за него все клубы бится будут а нет другие о нём не такого большого мнения как он сам о себе
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...уефан
1722271782
...чисто для стеба - Состоявшуюся Свинью с большой буквы, меняем на шустрого подсвинка, без торга...
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ivany4
1722272594
Похоже агент Андреев прогорает на своих лучших "фишках" на столе.)) А нужен ли нам Пиняев? У нас их уже как огурцов в бочке. Если уж говорить об обмене, то на стоящего защитника.
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oyabun
1722272952
Нет, Пиняев, конечно, неплохой футболист. Но создавать из Спартака сборную "карликов" (по росту) так себе идея.
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DVOK68
1722273539
Не совсем так.Соболь перейдёт в Зенит только если Химки согласится отдать Заболотного в аренду Локо,и вот только тогда Пиняев заключит контракт со Спартаком.Но только в том случае,если Осинькин согласится возглавить Химки.
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ScarlettOgusania
1722275653
болел Бомба пытается убедить, что не клубы решают трансферы игроков, а Паша Андреев "вынуждает" обменять Соболя в локо, чтобы потом сразу продать бом.жам, минуя отступные в Спартаке - хитрый финт ушами) а не послать ли Пашу в жо..!?
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