«Спартак» может обменять Соболева на Пиняева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не останется в клубе. Он покинет его летом.

Как сообщил на ютуб-канале «Это футбол, брат!» агент Тимур Гурцкая, «Спартак» прорабатывает вариант с обменом Соболева на нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Агент обоих футболистов – Павел Андреев, который «вынуждает» Пиняева согласиться на трансфер в «Спартак».

«Спартак» отстранил Соболева от основной команды на прошлой неделе.

Форвард был близок к переходу в «Зенит», но клубы не могут согласовать сумму трансфера.

Соболев в «Спартаке» 4 года.

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