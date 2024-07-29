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  • Радимов рассказал, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов

Радимов рассказал, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов

29 июля 2024, 21:15
36

Бывший зенитовец Владислав Радимов предположил, как команда выступила бы в Лиге чемпионов.

«Нет, «Зенит» не «пошумел» бы в Лиге чемпионов. По одной причине: он очень давно не играл в ней и не знает, что это такое – Лига чемпионов сейчас. И просто войти в этот турнир из РПЛ – вряд ли. Ну, из группы бы, наверное, вышел, а дальше гранды – Мадрид, Дортмунд, «Бавария»: с этими командами соперничать пока нельзя даже таким составом. Просто потому, что нет игрового ритма и командного опыта, «Зенит» был бы там сейчас как новичок.

И когда мы вернемся в еврокубки, этот опыт, именно командный опыт, надо будет возвращать. И пройти, возможно, вновь тот путь, который прошел «Зенит» от условного «Энкампа» и Кубка Интертото до победы в Кубке УЕФА», – сказал Радимов.

  • Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Петербуржцы никогда не проходили дальше 1/4 финала ЛЧ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Радимов Владислав
Комментарии (36)
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...уефан
1722277158
...ха!) Из группы?) Вышел?) Как же, помним)...
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slavа0508
1722278696
Да что там фантазировать . видели раньше ...
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FCSpartakM
1722279352
зенит всегда выходит из группы, когда там не играет, а когда играет, то обсирает пятки даже с Мальме
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Spirit_78
1722280716
С учётом текущей таблицы коэффициентов вряд ли хоть какая-то команда из РПЛ смогла бы пробиться через 3-4 квалификационных раунда. Это так же трудно сделать, как выиграть какой-нибудь кубок, где-нибудь да оступишься.
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VVM1964
1722281566
Традиционно - 4-е место в группе !)))
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БАЗАРА НЕТ
1722282738
Радимов перестал верить в Зенит совсем! Значит не зенитчик то и был солдафон
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Павелий
1722292508
Да всем известно как бы Зенит сыграл: 4 место в группе.
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Baggio1986
1722310058
Как всегда не вышел бы из группы,тут все понятно...
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Skull_Boy
1722314777
Очередной раз бы обосрался
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Хулиганин
1722317464
Очень странное заявление. Они там в лиге чемпионов на конях, что ли играть стали. Или на коньках.
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