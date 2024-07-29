Радимов рассказал, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов

Бывший зенитовец Владислав Радимов предположил, как команда выступила бы в Лиге чемпионов.

«Нет, «Зенит» не «пошумел» бы в Лиге чемпионов. По одной причине: он очень давно не играл в ней и не знает, что это такое – Лига чемпионов сейчас. И просто войти в этот турнир из РПЛ – вряд ли. Ну, из группы бы, наверное, вышел, а дальше гранды – Мадрид, Дортмунд, «Бавария»: с этими командами соперничать пока нельзя даже таким составом. Просто потому, что нет игрового ритма и командного опыта, «Зенит» был бы там сейчас как новичок.

И когда мы вернемся в еврокубки, этот опыт, именно командный опыт, надо будет возвращать. И пройти, возможно, вновь тот путь, который прошел «Зенит» от условного «Энкампа» и Кубка Интертото до победы в Кубке УЕФА», – сказал Радимов.