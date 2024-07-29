Губерниев назвал Россию неспортивной страной и объяснил свои слова

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает Россию неспортивной страной. Об этом телеведущий написал у себя в телеграме.

«И еще раз повторю – мы совсем не спортивная страна. Спорт по большому счету мало кого интересует. И спортсмены… Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно.

Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться…» – написал Губерниев.