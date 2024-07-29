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  • Губерниев назвал Россию неспортивной страной и объяснил свои слова

Губерниев назвал Россию неспортивной страной и объяснил свои слова

29 июля 2024, 04:37
27

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает Россию неспортивной страной. Об этом телеведущий написал у себя в телеграме.

«И еще раз повторю – мы совсем не спортивная страна. Спорт по большому счету мало кого интересует. И спортсмены… Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно.

Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться…» – написал Губерниев.

  • В Париже сейчас проходят Олимпийские игры.
  • 15 российских спортсменов выступают на ОИ-2024 в качестве нейтральных атлетов.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (27)
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serhio80
1722226001
если губу убрать от микрофона, то страна станет более спортивной)))
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"supermax"
1722227436
Если быть спортивной страной, означает о п и д о р е т ь, как франция ... То лучше оставаться неспортивной страной
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Иван Петров 1986
1722232828
Губошлеп никак не поймет, что если его убрать с экранов, то все будут только рады.
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DVOK68
1722233883
Был неумным а сейчас совсем дебилом стал губастый притырок) Всю жизнь спорт обсуждали в заводских курилках,по выходным на кухне с приятелями,и сейчас обсуждают,знаю.
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evgevg13
1722233891
Губошлеп намекает на равнение на запад? Вот сам и пусть равняется. Косички заплетет, пол сменит. А нам это не нужно.
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slavа0508
1722234169
А что такое фигня по мнению Губерниева ???Может цены . зарплаты . уровень жизни . ипотеки . сво . вот что в основном обсуждаем и как раз жизнь . А спорт всё же не главное в жизни это ближе к развлечению и досугу я имею в виду для болельщиков и простых граждан ...
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Бывалый1488
1722234188
Губерниева пора иноагентом признать. Чёт дохера говорить стал не по делу
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slavа0508
1722234354
Не пора ли ему язычок подрезать и убрать с центрального ТВ . что разговорился голубок ...
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...уефан
1722235866
...конкретика закончена, перешёл на прикладную социальную философию... Следующий его шаг - "пригвоздить свою мошонку к мостовой на площади"...
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Илья-Альчуль-vkontakte
1722236434
Как рассказывал Сергей Кирьяков, бывший тренер Ленинградца, было такое, что игроки команды не интересовались даже ходом чемпионата мира в 2022-ом. Он вообще им был индифферентен! Они не проявили любознательности на сей счёт. Не смотрели, не обсуждали его и даже не знали, кто стал чемпионом мира. А это ведь профессиональные футболисты, какой-то кто-нибудь за них ходит, болеет:) Они должны бы играть для болельщика, изначально. А оные вообще футбол не любят, терпят его силой. Не то, что его обсуждать. Запихали нежелающих туда родители, в этот вид спорта? Или пресыщены футболом? Скорее всего и тренеры не привили любовь к виду. Однако, в свою молодую бытность сам Кирьяков все матчи ЧМ смотрел. Да что Кирьяков? И не связанные с этой профессией.
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