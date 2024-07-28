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  • Лапочкин заявил, что Казарцев ошибочно отменил гол «Химок» в ворота «Спартака»

Лапочкин заявил, что Казарцев ошибочно отменил гол «Химок» в ворота «Спартака»

28 июля 2024, 23:17
61

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался об отмене гола «Химок» в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«То, что здесь нет явной и очевидной ошибки, всем явно. Василий (Казарцев) находится в хорошей позиции и видит это единоборство. Дальше я не согласен, что атака идет долго, она была вертикальная и завершилась голом. Поэтому, конечно, надо смотреть, с чего она началась, был ли фол, когда футболисты «Химок» завладели мячом.

Проходит больше двух минут просмотра VAR, мы видим, что у Казарцева огромные сомнения по поводу решения. А с чем они связаны? Надо понимать, что у нас должна быть целостность чемпионата. Похожий момент был в матче «Локомотива» и «Акрона» в 1‑м туре РПЛ, было сказано, что там не было фола. Во всех похожих эпизодах в матчах РПЛ мы должны продолжать игру. Этот контакт не является нарушением правил», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Лапочкин Сергей Казарцев Василий
Комментарии (61)
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NewLife
1722198260
Какой -то поток несвязной речи. Он сам то понимает что говорит ? Как такие придурки раньше судили, а теперь выдают такие комменты(
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VVM1964
1722198351
Ни в коем случае нельзя принимать решение на основе аналогий - ПОЛНОЙ аналогии в футболе НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !!! Там повторов было предостаточно и в результате был выбран ракурс с которого было видно ОЧЕВИДНОЕ нарушение правил - ну просто 100 % !!! Так же как и с пенальти !!! - ну просто все привыкли, что даже такие железобетонные моменты трактуются против Спартака, поэтому для "голубоглазых" это будет повод для возмущения !!! (((
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anatolich72
1722199092
На видео всё видно. Зачем огонь РАЗЖИГАТЬ. ГЛУПО.
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VVM1964
1722199973
Лапочкин, не позорься !!! ((( ВСЕ ВСЁ видели - и там даже толики сомнений нет !!!...
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ziborock
1722200156
Это тот самый ЛаМпочкин, из СПб, которого УЕФА на 10 лет отстранило?! Чей бы баклан свистел!)
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ivany4
1722200552
Послушать Лапочкина, если в 1 туре один свисток посчитал, что удар в ступню это не нарушение правил, то давайте и в остальных 30 турах так делать. И вообще, продать ВАР и верить честному слову судьи...)) Особенно когда они оправдываются перед УЕФА, - я знал что надо это сделать, но не придал этому значению.(?) И зачем нам правила, мы сами с усами!
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k611
1722224550
Игрок сначала играет в ногу а только потом в мяч
Ответить
Цугундeр
1722230998
О ,какой топот.) "Заслуженную Викторию хотят превратить в засуженную!Защитим ! "-заорал главный из хряков .))
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rash1959
1722232845
Лапка. ты лучше объясни что за "офсайт линию" разрисовали в концовке. Мне напомнило это фотошопное плечо Мозеса
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alefreddy
1722235767
отрабатывает средства мюллера
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