Лапочкин заявил, что Казарцев ошибочно отменил гол «Химок» в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался об отмене гола «Химок» в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

Автором мяча стал Лукас Вера.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«То, что здесь нет явной и очевидной ошибки, всем явно. Василий (Казарцев) находится в хорошей позиции и видит это единоборство. Дальше я не согласен, что атака идет долго, она была вертикальная и завершилась голом. Поэтому, конечно, надо смотреть, с чего она началась, был ли фол, когда футболисты «Химок» завладели мячом.

Проходит больше двух минут просмотра VAR, мы видим, что у Казарцева огромные сомнения по поводу решения. А с чем они связаны? Надо понимать, что у нас должна быть целостность чемпионата. Похожий момент был в матче «Локомотива» и «Акрона» в 1‑м туре РПЛ, было сказано, что там не было фола. Во всех похожих эпизодах в матчах РПЛ мы должны продолжать игру. Этот контакт не является нарушением правил», – сказал Лапочкин.