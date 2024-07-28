«Ювентус» намерен приобрести хавбека «Аталанты» и сборной Нидерландов

«Ювентус» улучшит предложение по трансферу полузащитника «Аталанты» Теуна Коопмейнерса, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport
Ранее «бьянконери» были готовы заплатить 45 миллионов евро, а бергамаски оценивали игрока в 60 миллионов евро. Коопмейнерс хочет перейти в туринскую команду.
- В прошлом сезоне он провел за бергамасков 51 матч, забил 15 голов, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает сумму трансфера нидерландца в 50 миллионов евро.
- Контракт Коопмейнерса с «Ювентусом» рассчитан до 2027 года.
- Он не играл на Евро-2024 из-за травмы.
Источник: Football Italia