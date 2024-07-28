Семак выступил с благодарностью в адрес Миллера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера.

Накануне Миллер присутствовал на матче 2-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

– На матче был Алексей Борисович Миллер. Заходил ли он в раздевалку после матча?

– Да, он заходил в раздевалку, поздравил команду с победой. Ему как болельщику «Зенита», конечно, приятно побеждать и приятно видеть такое количество забитых мячей. Но, я думаю, самое важное, что он в любых ситуациях – и тогда, когда у нас все хорошо получается, и когда не очень хорошо – всегда рядом с командой. Пытается сделать все, чтобы была польза для команды.

И за это ему большое спасибо. И от меня, и от ребят тоже.