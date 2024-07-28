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Семак выступил с благодарностью в адрес Миллера

28 июля 2024, 10:22
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера.

  • Накануне Миллер присутствовал на матче 2-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

– На матче был Алексей Борисович Миллер. Заходил ли он в раздевалку после матча?

– Да, он заходил в раздевалку, поздравил команду с победой. Ему как болельщику «Зенита», конечно, приятно побеждать и приятно видеть такое количество забитых мячей. Но, я думаю, самое важное, что он в любых ситуациях – и тогда, когда у нас все хорошо получается, и когда не очень хорошо – всегда рядом с командой. Пытается сделать все, чтобы была польза для команды.

И за это ему большое спасибо. И от меня, и от ребят тоже.

  • «Зенит» взял 6 последних сезонов РПЛ.
  • В 2025 году клубу исполнится 100 лет – в майский уик-энд последнего тура РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (28)
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Иван Петров 1986
1722156308
Хорошо лизнул. Ну как же - там деньжата. Это святое.
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Азбука
1722156413
Вот такой болельщик у Зенита.
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АЛЕКС 58
1722156501
Игрушки папы мюллера
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NewLife
1722156598
"Ему, как болельщику «Зенита», приятно побеждать" и как владельцу клуба тратить на нас куеву тучу денег из гос кармана. Поэтому синит - позор российского футбола.
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Spartak_forv@
1722157465
Если так пойдет,то Миллер скоро сам сможет выходить.Зенит делает результат и потом на пару минут выходит связка Миллер-Медведев
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Plyash
1722157507
Чмоки-чмоки...браво,сладкий Семачок.
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Каратель помойников
1722157737
Каков болельщик зибнита,ох каков.за гос.казну так тешит свое самолюбие,истинный болельщик
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Инсаров
1722158783
Вот так поцеловал в попу : аж до гланд!
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Barmaleushka
1722159228
Обиженки крючкохвостые набежали - завизжали , завоняли . Админ , открывай "форточки" !
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R_a_i_n
1722161635
Насяйника...
Ответить
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