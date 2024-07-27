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  • Мостовой ответил, сможет ли «Зенит» забить 100 голов в год своего столетия

Мостовой ответил, сможет ли «Зенит» забить 100 голов в год своего столетия

27 июля 2024, 18:00
3

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не верит, что «Зенит» сможет забить 100 мячей в нынешнем сезоне.

В 2024-м «Зенит» отмечает 100-летний юбилей. Петербургская команда была основана в мае 1925 года.

«У нас же еще формат Кубка, что можно забивать сколько хочешь. В одной игре можно пять забить, в следующей – шесть. Да и то, все равно ты никак оттуда не вылетаешь. 100 мячей – много, конечно, но, если каждую игру будут по четыре забивать. Но я в это не верю, это сложно сделать.

В шутку скажу, что помимо Кубка, формат чемпионата нужно поменять, чтобы «Зенит» забил 100 мячей», – сказал Мостовой.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (3)
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anatolich72
1722093717
Купят
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DOCTOR PENALTY
1722094873
50 из них Глушенков. )
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paracetamol
1722099651
Да запросто, 100 штук за сезон не предел. Была бы премия хорошая!
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