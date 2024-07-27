Мостовой ответил, сможет ли «Зенит» забить 100 голов в год своего столетия

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не верит, что «Зенит» сможет забить 100 мячей в нынешнем сезоне.

В 2024-м «Зенит» отмечает 100-летний юбилей. Петербургская команда была основана в мае 1925 года.

«У нас же еще формат Кубка, что можно забивать сколько хочешь. В одной игре можно пять забить, в следующей – шесть. Да и то, все равно ты никак оттуда не вылетаешь. 100 мячей – много, конечно, но, если каждую игру будут по четыре забивать. Но я в это не верю, это сложно сделать.

В шутку скажу, что помимо Кубка, формат чемпионата нужно поменять, чтобы «Зенит» забил 100 мячей», – сказал Мостовой.