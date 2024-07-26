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Мэр Лондона поддержал проведение матчей АПЛ в США

26 июля 2024, 11:53
1

Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею проведения некоторых матчей АПЛ в США.

«Я болею за «Ливерпуль», который сейчас находится в турне по Америке. У них много болельщиков в США. Так почему эти болельщики не могут вживую увидеть игру команды в действительно значащем матче?

Мы видели, как другие лиги по всей Европе играли важные матчи в других странах. Все 32 команды НФЛ играли в Лондоне, и все получили отличный опыт.

Существует множество препятствий, но я вижу направление развития. Очень важно, чтобы болельщики шли рядом. Мы не хотим, чтобы они пропускали больше одной или двух игр за сезон на своем домашнем стадионе», – сказал Хан в подкасте The Sports Agents.

  • В июле 2023 года 6 клубов АПЛ («Челси», «Брайтон», «Фулхэм», «Брентфорд», «Ньюкасл» и «Астон Вилла») приняли участие в предсезонном турнире в США. Всего было проведено 9 матчей, а победителем соревнования стал «Челси».
  • Вынесенные матчи по американскому футболу в рамках НФЛ регулярно проходят в Лондоне с 2007 года.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1721991554
Думаю,игроки того же Ливерпуля будут просто в восторге от возможности посреди сезона раза 2-3 в месяц,а то и более,еще дополнительно летать по 7-9 часов в одну сторону ради того, чтобы сыграть не на своем опостылевшем стадионе
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