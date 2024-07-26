Мэр Лондона поддержал проведение матчей АПЛ в США

Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею проведения некоторых матчей АПЛ в США.

«Я болею за «Ливерпуль», который сейчас находится в турне по Америке. У них много болельщиков в США. Так почему эти болельщики не могут вживую увидеть игру команды в действительно значащем матче?

Мы видели, как другие лиги по всей Европе играли важные матчи в других странах. Все 32 команды НФЛ играли в Лондоне, и все получили отличный опыт.

Существует множество препятствий, но я вижу направление развития. Очень важно, чтобы болельщики шли рядом. Мы не хотим, чтобы они пропускали больше одной или двух игр за сезон на своем домашнем стадионе», – сказал Хан в подкасте The Sports Agents.