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Колосков оценил работу Слуцкого в «Шэньхуа»

26 июля 2024, 10:06
2

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает результаты работы 53-летнего Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» доказательством, что тот является хорошим тренером.

«Слуцкий замечательно работает в «Шанхае». Его команда играет в национальном первенстве, борется за чемпионство, постоянно устанавливает различные рекорды. И никаких скидок на уровень футбола в Китае делать не нужно. Работой в «Шанхае» Слуцкий ещe раз подтвердил свой высокий тренерский уровень. То, чего он уже успел добиться – большое достижение.

«Шанхай» – трамплин для Слуцкого, чтобы вернуться в Европу? Ему никакой трамплин не нужен. Он тренировал ЦСКА, в Англии и в Голландии. Слуцкому просто нужно найти команду, которая в него верит. Все остальное у него есть. Повторюсь, что он в очередной раз доказал, что он хороший тренер», – сказал Колосков.

  • Серия «Шанхай Шэньхуа» без поражений под руководством Слуцкого составляет 23 матча.
  • Команда с 52 очками занимает второе место в чемпионате Китая, отставая от «Шанхай Порта» на два балла.

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Источник: Legalbet
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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NewLife
1721979039
"То, чего он уже успел добиться – большое достижение." Рад за качалкина, но причем здесь нафталиновый президент рфс. Если букмекерам так понадобился кликбейт, могли бы сами позвонить или слетать в Китай.
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Цугундeр
1721984563
Так Си Бе ..
Ответить
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