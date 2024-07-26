Колосков оценил работу Слуцкого в «Шэньхуа»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает результаты работы 53-летнего Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» доказательством, что тот является хорошим тренером.

«Слуцкий замечательно работает в «Шанхае». Его команда играет в национальном первенстве, борется за чемпионство, постоянно устанавливает различные рекорды. И никаких скидок на уровень футбола в Китае делать не нужно. Работой в «Шанхае» Слуцкий ещe раз подтвердил свой высокий тренерский уровень. То, чего он уже успел добиться – большое достижение.

«Шанхай» – трамплин для Слуцкого, чтобы вернуться в Европу? Ему никакой трамплин не нужен. Он тренировал ЦСКА, в Англии и в Голландии. Слуцкому просто нужно найти команду, которая в него верит. Все остальное у него есть. Повторюсь, что он в очередной раз доказал, что он хороший тренер», – сказал Колосков.