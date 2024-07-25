Первый тренер Соболева объяснил желание игрока уйти из «Спартака»

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов считает, что московский клуб некрасиво расстается с форвардом. На днях игрок был отстранен от тренировок с красно-белыми.

«Значит, на него не рассчитывают. Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво. Дай бог, чтобы все это успокоилось. Уже месяц идут разговоры. Никак не могу понять, неужели нельзя спокойно расстаться? Если хотите продать его, то продайте. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы, которые он забивал, и расстаньтесь по-человечески.

Не Саша решает этот вопрос, а руководство клубов и агент. А везде выставляют, что Саша такой плохой. Да, он заинтересован в переходе, там [в «Зените»] лучше условия. У него в последние два года испортились отношения с руководством. Не думаю, что во всем он виноват. Просто хочется, чтобы поскорее все это решилось.

Его то на лавку посадят, то не дают играть, то на завтрак не пришел. Естественно, что он давно хочет оттуда уйти, тем более в такой клуб, как «Зенит», – сказал Горбунов.