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  • Первый тренер Соболева объяснил желание игрока уйти из «Спартака»

Первый тренер Соболева объяснил желание игрока уйти из «Спартака»

25 июля 2024, 11:51
27

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов считает, что московский клуб некрасиво расстается с форвардом. На днях игрок был отстранен от тренировок с красно-белыми.

«Значит, на него не рассчитывают. Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво. Дай бог, чтобы все это успокоилось. Уже месяц идут разговоры. Никак не могу понять, неужели нельзя спокойно расстаться? Если хотите продать его, то продайте. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы, которые он забивал, и расстаньтесь по-человечески.

Не Саша решает этот вопрос, а руководство клубов и агент. А везде выставляют, что Саша такой плохой. Да, он заинтересован в переходе, там [в «Зените»] лучше условия. У него в последние два года испортились отношения с руководством. Не думаю, что во всем он виноват. Просто хочется, чтобы поскорее все это решилось.

Его то на лавку посадят, то не дают играть, то на завтрак не пришел. Естественно, что он давно хочет оттуда уйти, тем более в такой клуб, как «Зенит», – сказал Горбунов.

  • 27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Нападающий может перейти в «Зенит».
  • Transfermarkt оценивает Соболева в 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (27)
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"supermax"
1721898584
Некрасиво расстаются... Соболь бросил играть совсем как только появился вариант свалить в зенит .... На что он рассчитывал после этого?.... Скорее бы ушел, надоело
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R_a_i_n
1721899327
То на лавку посадят, то на завтрак не придет. Оказывается это все способствует на наплевательское отношение к клубу. И кстати клуб теперь виноват выходит. Держу кулаки , что-бы это дерьмицо ушло как можно скорее.
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ziborock
1721899393
Соболева нужно гуталином намазать и тогда Зенит за 20 лямов с руками оторвет!)))
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...короче
1721899579
...кроме злого возмущения, это вью тренера, ничего не вызывает...
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ivany4
1721900508
Жаль, что первый тренер не научил Сашу качественно выполнять свои обязанности, и думать, что на футбольном поле, что за его пределами. Не Спартак выбирал ему агента. У которых принцип простой, урвать по-больше и сделать по-меньше. Как бы Горбунов поступил с игроком команды, который не играет, мечтает перейти в другой клуб, приходит на тренировки и отвлекает от тренировочного процесса?
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АртурZaСМ
1721901047
Пишет назовите реальную цену и продайте. Ты бл... тренирую менеджмент не твоё. Не допускаешь мысли, что Спартак назвал цену Зенит захотел задорма, а Соболь , уже навостривший лыжи, быканул и х.и пинает на тренировке? нет, не допускаешь?
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Цугундeр
1721901562
Ага.Забыл добавить.."Он мне портфель нёс из школы , до самого дома . " Такой хороший мальчик .
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MazaiNN
1721902246
А в Зените его на лавку не посадят и играть дадут в волю. И на каждый завтрак он первым приходить будет да ещё ,,добавки,, просить...
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Spartak_forv@
1721904332
Т.е. Соболев то на обязательный завтрак не приходит,то на поле дурака валяет,а виновато руководство?Удобная позиция.У Соболева есть контракт, он обязан качественно исполнять раз подписал.Или пусть выплачивает неустойку и идёт играть куда захочет
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slavа0508
1721904500
А не дельфин первый начал провокацией заниматься . то кроссы голубые с бейсболкой . то распорядок нарушает . он себя давно уже начал считать вне команды ...
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