Спортивный директор «Оренбурга» высказался о борьбе за чемпионство

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил старт команды в чемпионате России. В 1-м туре РПЛ уральский клуб победил «Спартак» (2:0).

– После такого начала сезона появилась уверенность, что «Оренбург» не будет бороться за выживание?

– Если бы я знал, где мы будем… У меня вообще фантазия богатая. Я сейчас за чемпионство борюсь, а вы говорите про выживание.

Если серьезно, то идем от игры к игре. А очки посчитаем в конце сезона.