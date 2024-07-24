Спортивный директор «Оренбурга» высказался о борьбе за чемпионство

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил старт команды в чемпионате России. В 1-м туре РПЛ уральский клуб победил «Спартак» (2:0).
– После такого начала сезона появилась уверенность, что «Оренбург» не будет бороться за выживание?
– Если бы я знал, где мы будем… У меня вообще фантазия богатая. Я сейчас за чемпионство борюсь, а вы говорите про выживание.
Если серьезно, то идем от игры к игре. А очки посчитаем в конце сезона.
- «Оренбург» занимает четвертое место в РПЛ после 1-го тура.
- В прошлом сезоне команда заняла 12-е место.
Источник: Sport24