Медведев прокомментировал уход Фернандеса из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о непродлении контракта с защитником Марио Фернандесом.

«После перенесeнной операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжeлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаeтся вернуться на свой уровень.

Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него», – сказал Медведев.