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  • Овечкин назвал алкогольный напиток, который пьет после матчей: «Это полезно»

Овечкин назвал алкогольный напиток, который пьет после матчей: «Это полезно»

23 июля 2024, 17:24
17

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин раскрыл любимый алкогольный напиток.

«Мне нравится пиво. Люблю пиво пить. Здесь ничего такого нет. Спокойно пью пиво, не одну бутылку.

После хоккея ты уставший, после этого выпить – это нормально. Это придает тебе расслабленность, снимается напряжение. Мне нравится вкус светлого пива. С удовольствием после матча выпиваю две-три баночки пива. Это полезно», – сказал Овечкин на ютуб-канале «Дневник хача».

  • Овечкин – 2-й снайпер в истории НХЛ.
  • Россиянин в США с 2005 года.
  • В 2022 году Овечкин провел товарищеский матч за футбольное «Динамо».

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Источник: «Бомбардир»
Хоккей Динамо
Комментарии (17)
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Давид59
1721745862
Хмм. Реклама алкоголя? По-моему это запрещено. Тем более слышим это от кумира миллионов.
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k611
1721746623
Алкоголизм это не спортом заниматься, тут здоровье нужно
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Spartak_forv@
1721746946
-Афанасий,если б тебе предложили планету с любой жизнью,ты б с какой выбрал? -Да где пиво бесплатное (с)
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DVOK68
1721746978
Пиво неплохой напиток.Помнить токмо надо что между употреблением и злоупотреблением тоненькая грань.То же самое и про другие напитки.Алкогольные)
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Mirak92
1721748843
да почему нет ?Если не свинячить по 10 литров в день ,конечно Раз в неделю, литра два пиво ,под леща ,телу и рассудку делает ''ооой как хорошо '' Коньячку раз в месяц ,с фруктовой миской ,лимон ,памела ,виноград . Раньше курил ,сейчас люблю выкурить сигару ,брат привозит с Кубы . Перед камином ,пару бокалов коньяка и стоящую сигару .ммммм. Потом Семгу с лимоном на грилле .И хорошую женщину ,в моем случае ,жена ,которая присоединиться ) Чую знаю ,какой будет у меня выходной ) Всем добра ,пацаны и паценессы ))
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721749457
Для чего рекламировать бухло ? Ещё и РПЛ заключила контракт с пивоваренной компанией Балтика... Спорт надо связывать с ЗОЖ, а не спиртным
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Barmaleushka
1721749810
Пейте пиво пенное - будет тело бренное .
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Fialet
1721757900
Фу.
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orlovcar
1721765248
какие все злые... 2-3 банки пенного еще ни кого не убили, а Санька стимулируют стать лучшим бомбардиром в истории лиги
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