Овечкин назвал алкогольный напиток, который пьет после матчей: «Это полезно»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин раскрыл любимый алкогольный напиток.

«Мне нравится пиво. Люблю пиво пить. Здесь ничего такого нет. Спокойно пью пиво, не одну бутылку.

После хоккея ты уставший, после этого выпить – это нормально. Это придает тебе расслабленность, снимается напряжение. Мне нравится вкус светлого пива. С удовольствием после матча выпиваю две-три баночки пива. Это полезно», – сказал Овечкин на ютуб-канале «Дневник хача».