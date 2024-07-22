В Госдуме высказались о возможном уходе Соболева из «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отреагировал на возможный уход Александра Соболева из «Спартака».

Ранее сообщалось, что форвард московской команды может перейти в «Зенит».

«Соболев показывает тусклую игру. В матче с «Оренбургом» от него все мячи отскакивали. Будет ли его уход потерей для «Спартака»? Конечно, нет. Это не будет потерей для «Спартака», – сказал Жуков.