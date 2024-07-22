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  • В Госдуме высказались о возможном уходе Соболева из «Спартака»

В Госдуме высказались о возможном уходе Соболева из «Спартака»

22 июля 2024, 15:16
19

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отреагировал на возможный уход Александра Соболева из «Спартака».

Ранее сообщалось, что форвард московской команды может перейти в «Зенит».

«Соболев показывает тусклую игру. В матче с «Оренбургом» от него все мячи отскакивали. Будет ли его уход потерей для «Спартака»? Конечно, нет. Это не будет потерей для «Спартака», – сказал Жуков.

  • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
  • В прошлом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (19)
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...короче
1721650925
...ну, хватит уже таких заголовков!...
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Таврида
1721651947
Ну и при чем здесь вся Госдума? Высказался "Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков", так и пишите в заголовке. А то можно подумать что Госдума за все переходы футболлеров голосовать будет, причем в трех чтениях, бггг
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R_a_i_n
1721653845
Не будет перехода в Зенит. Он уйдет в Химки или Тамбов какой-нибудь.
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JTherry
1721654426
Жуков в курилке поболтал с собеседниками, и эти собеседники донесли "мысль" госдумы до наших ушей через СЭ в несколько приукрашенном виде без ненормативной лексики...)
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NewLife
1721657728
Ув. редакторы, вы видите разницу межу фразами: в госдуме приняли закон, или даже в госдуме помыли полы и фразой: "В Госдуме высказались о возможном уходе Соболева" - это Жуков высказал личное мнение, к работе госдумы не имеет никакого отношения. Давать такие заголовки не профессионально и глупо(
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ivany4
1721658380
В оригинале, на сайте СЭ, "новость" звучит так: - "Жуков — о возможном уходе Соболева: «Это не будет потерей для «Спартака»". Как думаете, согласно закону о сми, сколько можно отсудить у Бомбардира, за подачу искаженной информации? Спартак велик во всем!!! Выигрывают - вся страна гуляет! Проигрывает - вся страна в трауре!! Даже Дума не начинает заседания, не обсудив ситуации в Спартаке.)))
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subbotaspartak
1721660864
Что не говори, в Думе собраны думающие люди, я бы сказал очень...
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k611
1721665087
Заголовки писать мастера конечно. Это как в мультфильме смешарики - "правда" это другая газета, а наша газета для того чтоб интересно было.
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russkiisergei
1721673066
в ГосДуме совсем видимо делать нечего? обсуждают переходы футболистов
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neim
1721683932
Как красиво звучит и выглядит "в госдуме высказались". А было бы ещё лучше: "В сенате "призадумались" ... о судьбе Спартака (((. Но б.л.я.д.ь. некому наверное, или всё же руки не доходят. )))
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