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Корнаухов: «Спартак» вообще не готов к сезону»

22 июля 2024, 09:33
5

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов заявил о неготовности «Спартака» к сезону РПЛ. Команда в 1-м туре проиграла «Оренбургу» (0:2).

  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
  • Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«1-й тур показал, что «Спартак» вообще не готов. Все прекрасно понимали, как будет играть «Оренбург». То, как играл «Спартак, говорит, что команда не подготовилась к матчу. Станкович пока не изучил футболистов, ему не донесли обстановку в РПЛ», – сказал Корнаухов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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Garrincha58
1721630260
смешно через неделю Спартак выиграет у Химок и всё теперь он главный кандидат на победу в РПЛ и так постоянно куча экспертов балаболят из года в год одно и тоже, а на что то новое ума не хватает?
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FCSpartakM
1721636656
поражение чисто тренерское. Человек приехал для речей видимо и забыл просмотреть матчи хотя бы, а так же банально свой состав изучить. Удивил как стартовый состав пешеходов, который, оказывается должен был играть в прессинг и отсутствие корректив по ходу матчу в целом, странные замены аля Угальде на фланг. Времени на раскачку нет, а тут уже огромная проблема в тренере, который даже не приступил к работе. Либо перезагрузиться, но пока это Витория 2.0
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evgevg13
1721637862
А КС готовы? Почему про них ни слова?
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zigbert
1721648776
По одной игре трудно судить,это должно быть известно Корнаухову. Сейчас важно как отреагируют на это поражение сами игроки и тренер.
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