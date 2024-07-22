Корнаухов: «Спартак» вообще не готов к сезону»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов заявил о неготовности «Спартака» к сезону РПЛ. Команда в 1-м туре проиграла «Оренбургу» (0:2).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«1-й тур показал, что «Спартак» вообще не готов. Все прекрасно понимали, как будет играть «Оренбург». То, как играл «Спартак, говорит, что команда не подготовилась к матчу. Станкович пока не изучил футболистов, ему не донесли обстановку в РПЛ», – сказал Корнаухов.