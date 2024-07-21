Спиридонов высказался о поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на поражение команды в матче с «Оренбургом».

Московский клуб проиграл со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» дал шанс «Зениту» оторваться в борьбе за чемпионство. А если серьезно, то это просто беда! Игры у «Спартака» нет, как и в прошлом сезоне. При Деяне Станковиче пока ничего не поменялось.

Самое страшное, что у футболистов «Спартака» сегодня не было самоотдачи, огня и желания. Я очень расстроен.

Еще и Александр Максименко привез гол на ровном месте. Начало сезона у «Спартака» многообещающее», – сказал Спиридонов.