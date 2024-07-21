Мостовой заявил, что «Зенит» сыграл с «Краснодаром» и «Крыльями» вполсилы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил старт «Зенита» в сезоне.

В суперкубковом матче «Зенит» победил в Волгограде «Краснодар» (4:2).

В 1-м туре РПЛ побеждены «Крылья Советов» (4:0) на выезде.

В обоих матчах дубль оформил новичок Максим Глушенков.

«Я немного сдержанно высказывался о новом сезоне РПЛ, потому что меня немного удивила игра «Краснодара» и «Зенита» в суперкубковом матче. «Зенит» в первом тайме просто размазал «Краснодар» – команду, которая еще совсем недавно претендовала на чемпионство. Поэтому я подумал, что лучше надо воздержаться от каких-то высказываний в первые три-четыре тура и посмотреть на все команды.

Вчера я посмотрел все игры и лишний раз убедился, что «Зенит» снова будет одним из претендентов на чемпионство. Петербуржцы в первом тайме опять создали фору и потом спокойно доигрывали матч. И можно сказать, что они вполсилы играли.

«Динамо» вчера тоже в первом тайме заложило три мяча «Факелу» (3:1) и потом спокойно играло даже в меньшинстве. Сможет ли «Динамо» в этом сезоне навязать борьбу «Зениту»? Я надеюсь. Если в прошлом розыгрыше чемпионата я говорил, что интрига будет держаться до последнего тура, то в этом году надо посмотреть. Но после двух игр «Зенита» можно сказать, что команда Сергея Семака опять будет претендовать на чемпионство», – сказал Мостовой.