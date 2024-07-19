Семин сказал, почему МЛС подойдет Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты».

– Не губит ли Алексей карьеру раньше времени?

– Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд.

– Может быть, Миранчуку лучше вернуться в Россию и играть за «Зенит», чем ехать в США?

– Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с «Аталантой», она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.

– Все ли получится у Миранчука в Америке?

– Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры – этот чемпионат ему подойдет.