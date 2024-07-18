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Список судей сезона-2024/25 РПЛ и Кубка России

18 июля 2024, 12:04
3

РФС представил список судей Мир РПЛ и FONBET Кубка России сезона-2024/25

В него вошли 23 главных арбитра, 5 резервных, 39 помощников судьи, 4 резервных ассистента. 46 арбитров из этого списка могут работать на матчах чемпионата и кубка страны в качестве видеопомощников арбитра.

Судьи

1. Алексей Амелин, Тула (+VAR/AVAR).

2. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

3. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

4. Евгений Буланов, Саранск (+VAR/AVAR).

5. Егор Егоров, Нижний Новгород.

6. Ранэль Зияков, Набережные Челны.

7. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).

8. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

9. Сергей Карасев, Москва (+VAR/AVAR).

10. Евгений Кукуляк, Калуга (+VAR/AVAR).

11. Павел Кукуян, Сочи (+VAR/AVAR).

12. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

13. Артем Любимов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

14. Виталий Мешков, Дмитров (+VAR/AVAR).

15. Владимир Москалев, Воронеж (+VAR/AVAR).

16. Роман Сафьян, Москва (+VAR/AVAR).

17. Алексей Сухой, Люберцы (+VAR/AVAR).

18. Сергей Цыганок, Калининград (+VAR/AVAR).

19. Сергей Чебан, Москва (+VAR/AVAR).

20. Михаил Черемных, Пермь.

21. Артeм Чистяков, Азов (+VAR/AVAR).

22. Павел Шадыханов, Москва (+VAR/AVAR).

23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+VAR/AVAR).

Резерв судей

1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург.

2. Роман Галимов, Улан-Удэ (+VAR/AVAR).

3. Юрий Карпов, Петрозаводск.

4. Александр Машлякевич, Москва (+VAR/AVAR).

5. Артур Федоров, Петрозаводск (+VAR/AVAR).

Помощники судьи

1. Рашид Абусуев, Санкт-Петербург.

2. Максим Белокур, Находка.

3. Денис Березнов, Москва (+VAR/AVAR).

4. Александр Богданов, Верея (+VAR/AVAR).

5. Андрей Болотенков, Москва (+VAR/AVAR).

6. Егор Болховитин, Ленинградская область (+VAR/AVAR).

7. Кирилл Большаков, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

8. Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

9. Максим Гаврилин, Владимир.

10. Андрей Гурбанов, Краснодар.

11. Игорь Демешко, Химки (+VAR/AVAR).

12. Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург.

13. Алексей Ермилов, Москва.

14. Дмитрий Жвакин, Ленинградская область.

15. Михаил Иванов, Кострома.

16. Сергей Каруненко, Воронеж.

17. Игорь Князев, Курск.

18. Максим Ковалев, Реутов (+VAR/AVAR).

19. Алексей Лунeв, Новосибирск (+VAR/AVAR).

20. Дмитрий Мосякин, Москва (+VAR/AVAR).

21. Валентин Мурашов, Москва (+VAR/AVAR).

22. Рустам Мухтаров, Петрозаводск.

23. Павел Новиков, Санкт-Петербург.

24. Андрей Образко, Ставрополь (+VAR/AVAR).

25. Денис Петров, Астрахань.

26. Арам Петросян, Бронницы.

27. Варанцо Петросян, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).

28. Станислав Попков, Петрозаводск.

29. Дмитрий Сафьян, Москва (+VAR/AVAR).

30. Наиль Сейфетдинов, Казань.

31. Дмитрий Семенов, Петрозаводск.

32. Алексей Стипиди, Краснодар (+VAR/AVAR).

33. Хамид Талаев, Грозный.

34. Роман Усачев, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).

35. Андрей Филипкин, Екатеринбург.

36. Адлан Хатуев, Грозный (+VAR/AVAR).

37. Константин Шаламберидзе, Москва (+VAR/AVAR).

38. Алексей Ширяев, Ставрополь.

39. Михаил Шпильфогель, Ленинградская область.

Резерв помощников судьи

1. Екатерина Курочкина, Малаховка (+VAR/AVAR).

2. Артем Перов, Москва.

3. Александр Чекалин, Воронеж.

4. Руслан Шекемов, Нальчик.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Безбородов Владислав Карасев Сергей Мешков Виталий Сухой Алексей Казарцев Василий Иванов Cергей Левников Кирилл Амелин Алексей Москалев Владимир Кукуляк Евгений Чебан Сергей Любимов Артем Кукуян Павел Буланов Евгений Зияков Ранэль Сафьян Роман Бобровский Ян Егоров Егор Цыганок Сергей Черемных Михаил
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BRO_football
1721296344
Всё те же рожи! Ждём судейских скандалов уже в 1 туре РПЛ. Без этого никуда.
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NewLife
1721298550
Я за б.омжевик спокоен, Карась на месте) Я откинулся сегодня из бана, исправился и подобрел, на свободу с чистой совестью)) Теперь я не буду посылать Спорцмена туда, за что меня забанили, а исключительно с уважением буду говорить: Vai tomar no cu, как учит святая Клава)))
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Ниф-Ниф
1721299052
Вася Казарцев, Поху'ян и Поху'як на месте, будет весело...
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