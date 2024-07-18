Список судей сезона-2024/25 РПЛ и Кубка России

РФС представил список судей Мир РПЛ и FONBET Кубка России сезона-2024/25

В него вошли 23 главных арбитра, 5 резервных, 39 помощников судьи, 4 резервных ассистента. 46 арбитров из этого списка могут работать на матчах чемпионата и кубка страны в качестве видеопомощников арбитра.

Судьи

1. Алексей Амелин, Тула (+VAR/AVAR).

2. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

3. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

4. Евгений Буланов, Саранск (+VAR/AVAR).

5. Егор Егоров, Нижний Новгород.

6. Ранэль Зияков, Набережные Челны.

7. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).

8. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

9. Сергей Карасев, Москва (+VAR/AVAR).

10. Евгений Кукуляк, Калуга (+VAR/AVAR).

11. Павел Кукуян, Сочи (+VAR/AVAR).

12. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

13. Артем Любимов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

14. Виталий Мешков, Дмитров (+VAR/AVAR).

15. Владимир Москалев, Воронеж (+VAR/AVAR).

16. Роман Сафьян, Москва (+VAR/AVAR).

17. Алексей Сухой, Люберцы (+VAR/AVAR).

18. Сергей Цыганок, Калининград (+VAR/AVAR).

19. Сергей Чебан, Москва (+VAR/AVAR).

20. Михаил Черемных, Пермь.

21. Артeм Чистяков, Азов (+VAR/AVAR).

22. Павел Шадыханов, Москва (+VAR/AVAR).

23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+VAR/AVAR).

Резерв судей

1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург.

2. Роман Галимов, Улан-Удэ (+VAR/AVAR).

3. Юрий Карпов, Петрозаводск.

4. Александр Машлякевич, Москва (+VAR/AVAR).

5. Артур Федоров, Петрозаводск (+VAR/AVAR).

Помощники судьи

1. Рашид Абусуев, Санкт-Петербург.

2. Максим Белокур, Находка.

3. Денис Березнов, Москва (+VAR/AVAR).

4. Александр Богданов, Верея (+VAR/AVAR).

5. Андрей Болотенков, Москва (+VAR/AVAR).

6. Егор Болховитин, Ленинградская область (+VAR/AVAR).

7. Кирилл Большаков, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

8. Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).

9. Максим Гаврилин, Владимир.

10. Андрей Гурбанов, Краснодар.

11. Игорь Демешко, Химки (+VAR/AVAR).

12. Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург.

13. Алексей Ермилов, Москва.

14. Дмитрий Жвакин, Ленинградская область.

15. Михаил Иванов, Кострома.

16. Сергей Каруненко, Воронеж.

17. Игорь Князев, Курск.

18. Максим Ковалев, Реутов (+VAR/AVAR).

19. Алексей Лунeв, Новосибирск (+VAR/AVAR).

20. Дмитрий Мосякин, Москва (+VAR/AVAR).

21. Валентин Мурашов, Москва (+VAR/AVAR).

22. Рустам Мухтаров, Петрозаводск.

23. Павел Новиков, Санкт-Петербург.

24. Андрей Образко, Ставрополь (+VAR/AVAR).

25. Денис Петров, Астрахань.

26. Арам Петросян, Бронницы.

27. Варанцо Петросян, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).

28. Станислав Попков, Петрозаводск.

29. Дмитрий Сафьян, Москва (+VAR/AVAR).

30. Наиль Сейфетдинов, Казань.

31. Дмитрий Семенов, Петрозаводск.

32. Алексей Стипиди, Краснодар (+VAR/AVAR).

33. Хамид Талаев, Грозный.

34. Роман Усачев, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).

35. Андрей Филипкин, Екатеринбург.

36. Адлан Хатуев, Грозный (+VAR/AVAR).

37. Константин Шаламберидзе, Москва (+VAR/AVAR).

38. Алексей Ширяев, Ставрополь.

39. Михаил Шпильфогель, Ленинградская область.

Резерв помощников судьи

1. Екатерина Курочкина, Малаховка (+VAR/AVAR).

2. Артем Перов, Москва.

3. Александр Чекалин, Воронеж.

4. Руслан Шекемов, Нальчик.