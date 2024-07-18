Список судей сезона-2024/25 РПЛ и Кубка России

РФС представил список судей Мир РПЛ и FONBET Кубка России сезона-2024/25
В него вошли 23 главных арбитра, 5 резервных, 39 помощников судьи, 4 резервных ассистента. 46 арбитров из этого списка могут работать на матчах чемпионата и кубка страны в качестве видеопомощников арбитра.
Судьи
1. Алексей Амелин, Тула (+VAR/AVAR).
2. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).
3. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).
4. Евгений Буланов, Саранск (+VAR/AVAR).
5. Егор Егоров, Нижний Новгород.
6. Ранэль Зияков, Набережные Челны.
7. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).
8. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).
9. Сергей Карасев, Москва (+VAR/AVAR).
10. Евгений Кукуляк, Калуга (+VAR/AVAR).
11. Павел Кукуян, Сочи (+VAR/AVAR).
12. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).
13. Артем Любимов, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).
14. Виталий Мешков, Дмитров (+VAR/AVAR).
15. Владимир Москалев, Воронеж (+VAR/AVAR).
16. Роман Сафьян, Москва (+VAR/AVAR).
17. Алексей Сухой, Люберцы (+VAR/AVAR).
18. Сергей Цыганок, Калининград (+VAR/AVAR).
19. Сергей Чебан, Москва (+VAR/AVAR).
20. Михаил Черемных, Пермь.
21. Артeм Чистяков, Азов (+VAR/AVAR).
22. Павел Шадыханов, Москва (+VAR/AVAR).
23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+VAR/AVAR).
Резерв судей
1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург.
2. Роман Галимов, Улан-Удэ (+VAR/AVAR).
3. Юрий Карпов, Петрозаводск.
4. Александр Машлякевич, Москва (+VAR/AVAR).
5. Артур Федоров, Петрозаводск (+VAR/AVAR).
Помощники судьи
1. Рашид Абусуев, Санкт-Петербург.
2. Максим Белокур, Находка.
3. Денис Березнов, Москва (+VAR/AVAR).
4. Александр Богданов, Верея (+VAR/AVAR).
5. Андрей Болотенков, Москва (+VAR/AVAR).
6. Егор Болховитин, Ленинградская область (+VAR/AVAR).
7. Кирилл Большаков, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).
8. Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург (+VAR/AVAR).
9. Максим Гаврилин, Владимир.
10. Андрей Гурбанов, Краснодар.
11. Игорь Демешко, Химки (+VAR/AVAR).
12. Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург.
13. Алексей Ермилов, Москва.
14. Дмитрий Жвакин, Ленинградская область.
15. Михаил Иванов, Кострома.
16. Сергей Каруненко, Воронеж.
17. Игорь Князев, Курск.
18. Максим Ковалев, Реутов (+VAR/AVAR).
19. Алексей Лунeв, Новосибирск (+VAR/AVAR).
20. Дмитрий Мосякин, Москва (+VAR/AVAR).
21. Валентин Мурашов, Москва (+VAR/AVAR).
22. Рустам Мухтаров, Петрозаводск.
23. Павел Новиков, Санкт-Петербург.
24. Андрей Образко, Ставрополь (+VAR/AVAR).
25. Денис Петров, Астрахань.
26. Арам Петросян, Бронницы.
27. Варанцо Петросян, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).
28. Станислав Попков, Петрозаводск.
29. Дмитрий Сафьян, Москва (+VAR/AVAR).
30. Наиль Сейфетдинов, Казань.
31. Дмитрий Семенов, Петрозаводск.
32. Алексей Стипиди, Краснодар (+VAR/AVAR).
33. Хамид Талаев, Грозный.
34. Роман Усачев, Ростов-на-Дону (+VAR/AVAR).
35. Андрей Филипкин, Екатеринбург.
36. Адлан Хатуев, Грозный (+VAR/AVAR).
37. Константин Шаламберидзе, Москва (+VAR/AVAR).
38. Алексей Ширяев, Ставрополь.
39. Михаил Шпильфогель, Ленинградская область.
Резерв помощников судьи
1. Екатерина Курочкина, Малаховка (+VAR/AVAR).
2. Артем Перов, Москва.
3. Александр Чекалин, Воронеж.
4. Руслан Шекемов, Нальчик.