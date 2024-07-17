Глушенков рассказал о целях на предстоящий сезон

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос об индивидуальных целях на предстоящий сезон.

24-летний россиянин сделал дубль в ворота «Краснодара» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

– Какие ты перед собой ставишь цели в начале сезона, чтобы сказать потом, что ты удовлетворен?

– Особых индивидуальных целей не ставлю, самое главное – команда.

– Какой твой идеальный рецепт личного отпуска?

– Он был этим летом. Слетал в Турцию, съездил домой на неделю, а потом в Москве был.