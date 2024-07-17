В Краснодаре загорелся Парк Галицкого

В Краснодаре горит Парк Галицкого. Mash сообщает, что огонь находится буквально в ста метрах от стадиона ФК «Краснодар».

По предварительным данным, причиной возгорания стали строительные работы в районе инсталяции «Солнечная система».

Четыре дня назад еe разобрали, работники устанавливали новую – по одной из версий, трава загорелась во время установки нового арт-объекта.