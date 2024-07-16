Литвинов объяснил, за счет чего «Спартак» может выиграть РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

«За счет чего «Спартак» может бороться за первое место? Мы всегда хотим побеждать. Тезисы, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать.

Конечно, у Деяна Станковича достаточно мотивации выигрывать в России. Любой тренер и футболист этого хочет. Посмотрите даже на Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. У него все равно есть мотивация», – сказал Литвинов.