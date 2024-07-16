Канчельскис показал лицо после избиения

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сфотографировал побитое лицо.
- Сообщалось, что драка произошла рано утром 15 июля в заведении на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.
- 55-летнему Канчельскису пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.
«Канчельскис напал на посетителя заведения, но проиграл бой и отправился в глухой нокаут.
До этого они с оппонентом несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Андрей якобы нанeс удар в челюсть оппонента. И получил симметричный ответ», – написал источник.
- Канчельскис написал заявление в полицию.
Источник: телеграм-канал Mash