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Канчельскис показал лицо после избиения

16 июля 2024, 16:53
16

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сфотографировал побитое лицо.

  • Сообщалось, что драка произошла рано утром 15 июля в заведении на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.
  • 55-летнему Канчельскису пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

«Канчельскис напал на посетителя заведения, но проиграл бой и отправился в глухой нокаут.

До этого они с оппонентом несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Андрей якобы нанeс удар в челюсть оппонента. И получил симметричный ответ», – написал источник.

  • Канчельскис написал заявление в полицию.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (16)
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MazaiNN
1721138293
Пусть не лезут.. Их счастье что не смог догнать. Возраст отдышка ,,старые раны,,
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JTherry
1721139121
Канчела будет подсвечивать фонарём во время интервью на срач-тв...)
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BRO_football
1721139878
Красавец! Теперь в таком виде можно и в студию Матч ТВ отправляться.
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...короче
1721141025
...он сейчас и без раскраски, не лучше выглядит. 55 для мужика - это не возраст. Запустил он себя...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1721142437
Если бы не знал кто это,подумал бы, алкаш конченый
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порт
1721144478
Не плохо так прилетело.
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Ageorgov
1721145174
Красовец , мать вашу...
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k611
1721148030
До чего же человеку хочется быть в центре внимания, даже неприглядный "интерфейс" выставил.
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ScarlettOgusania
1721148825
Канчела получил ассиметричный ответ, не в челюсть, а в глаз!)) пусть из всех команд выгоняют ссаными тряпками, пусть морда в синяках, но следующее интервью - про "любимый" Спартак!)))
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шахта Заполярная
1721152347
И это всего один удар, а если бы его бить начали.
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