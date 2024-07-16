Жиру попрощался со сборной Франции

Нападающий Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в национальной команде Франции. Он выступал за сборную с 2011 года.

«Для меня было большой честью носить синюю футболку и представлять Францию. Присоединившись к этой команде, я обрел вторую семью среди игроков и персонала.

Мы всегда поддерживали друг друга, переживали радость и разочарование, победы и поражения, смех и слезы, но всегда были едины и поддерживали друг друга.

Моя карьера в сборной Франции не всегда была гладкой. Иногда я сомневался, меня критиковали, но в глубине души я никогда не переставал верить.

С этого момента я становлюсь болельщиком сборной номер один. Эта французская команда, которой я служил 13 лет, навсегда останется в моем сердце. Это моя самая большая гордость и самое прекрасное воспоминание», – написал Жиру.