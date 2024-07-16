Агент Лахтер оценил сумму отступных за Глушенкова

Известный агент Денис Лахтер высказался об отступных в 30 миллионов евро для зарубежных клубов в контракте 24-летнего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

– Такую сумму в свое время «Зенит» платил за Данни. Тогда и сегодня – это разные суммы. Деньги стали дешевле. Если Глушенков будет хорошо выглядеть в чемпионате России, то у клуба, который им заинтересуется, не будет проблемы заплатить за него 30 миллионов.

– Будет ли он мотивирован в «Зените»?

– Конечно, после «Локомотива» в «Зените» у Макса будет гораздо больше мотивации. Наконец-то, он может что-то выиграть. Конкурентная среда будет гораздо выше.

– Быть может, Глушенков и сам не захочет уезжать в Европу?

– Да, вполне. Часто журналисты кого-то из российских игроков куда-то продают, сватают. У меня для всех новость – больше половины этих футболистов не хотят никуда уезжать: «Нас и здесь неплохо кормят».