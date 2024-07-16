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Агент Лахтер оценил сумму отступных за Глушенкова

16 июля 2024, 09:15
4

Известный агент Денис Лахтер высказался об отступных в 30 миллионов евро для зарубежных клубов в контракте 24-летнего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

– Такую сумму в свое время «Зенит» платил за Данни. Тогда и сегодня – это разные суммы. Деньги стали дешевле. Если Глушенков будет хорошо выглядеть в чемпионате России, то у клуба, который им заинтересуется, не будет проблемы заплатить за него 30 миллионов.

– Будет ли он мотивирован в «Зените»?

– Конечно, после «Локомотива» в «Зените» у Макса будет гораздо больше мотивации. Наконец-то, он может что-то выиграть. Конкурентная среда будет гораздо выше.

– Быть может, Глушенков и сам не захочет уезжать в Европу?

– Да, вполне. Часто журналисты кого-то из российских игроков куда-то продают, сватают. У меня для всех новость – больше половины этих футболистов не хотят никуда уезжать: «Нас и здесь неплохо кормят».

  • О наличии такой суммы отступных в контракте Глушенкова сообщал журналист Иван Карпов.
  • Глушенков в первом матче за «Зенит» сделал дубль в ворота «Краснодара» в игре OLIMPBET Суперкубка России.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1721118824
Глушенков показал, что он любит денежки. В Европе ему даже близко никто не даст таких денег. Во-вторых, ему 25 лет, опыта за сборную и в еврокубках у него нет, и не будет в ближайшее время. Кто на него смотреть собрался? Зенит Клаудиньо не может сбагрить, кому они Глушенкова собрались продавать?) Ну и в -третьих, в Европе не нужны игроки, которые не отрабатывают. Мертвое тело при отборе, когда весь мир играет в прессинг.
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DOCTOR PENALTY
1721118996
Вас здесь неплохо кормят, это точно. Обожрались уже.
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Ziklop
1721137036
порадуемся за Глушенкова, если он сможет заинтересовать топ клубы!!!
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