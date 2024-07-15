Глушенков ответил на вопрос о миллиарде рублей от «Зенита»

Полузащитник Максим Глушенков высказался о пребывании в новой команде.
– В Питере хорошо вам с миллиардом?
– Да пока не жалуемся, – написал Глушенков в соцсетях своей девушки.
- Атакующий полузащитник Максим Глушенков сразу же начал приносить пользу «Зениту».
- В суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2) игрок оформил дубль.
- Ранее инсайдер Иван Карпов проинформировал, что Максим Глушенков, подписавший трудовое соглашение с «Зенитом» на 4 года с возможностью продления еще на 1 сезон, заработает в невском клубе миллиард рублей.
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Источник: Telegram-канал Анны Нечаевой